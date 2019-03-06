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Bir haftada 3. şiddet olayı: Usülsüz rapor isteyen hasta hekimi darbetti
İstanbul Esenyurt'ta görev yapan bir aile hekiminden, adli kontrol uygulaması olan bir şahıs zorla rapor almaya çalıştı. Gereksiz yere rapor vermek istemeyen doktor şiddete maruz kaldı. Suçlulara karşı yasa çıkmasını isteyen yüzlerce sağlık çalışanı sağlık ocağı önünde eylem yaptı
Bir haftada 3. şiddet olayı: Usülsüz rapor isteyen hasta hekimi darbetti
06 Mart 2019 - Ulusal Kanal
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Gün geçtikçe artan sağlıktaki şiddet olayları, sağlık çalışanlarını fiziki olduğu kadar psikolojik olarakta derinden etkiliyor.

Ulusal Kanal'da geçen habere göre; Adli kontrol uygulaması olan bir kişi rapor almak için İstanbul Esenyurt 20 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Nurullah Araskil, bu kişiye hiçbir şeyi olmadığını söyledi.

Doktor Araskil'in gereksiz yere vermek istemediği bu rapor ona şiddet olarak döndü.

Sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyen yüzlerce sağlık çalışanı olayın yaşandığı aile sağlığı merkezi önünde eylem yaptı.

Suçlular için caydırıcı bir yasa çıkmasını talep eden sağlık çalışanları bir kez daha yetkililere seslendi.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet nurullah araskil

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1) Dr.yilmaz (Uzm dr)
06.03.2019 17:59:03
Hekimi böylesi zorbalara karşı hedef tahtası haline getirenler mahserde hesap veremeyecek. Çakalın önüne kuzuyu bağlayarak koy..sonra de ki yeme...şu anda yapılan tam da bu..bu saldırganlar neden valilik binasında, bankada, vergi dairesine ... vesaire sorun çıkarmıyorlar da hastanede kendilerini koyuveriyorlar..
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