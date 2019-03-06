Bir haftada 3. şiddet olayı: Usülsüz rapor isteyen hasta hekimi darbetti

Gün geçtikçe artan sağlıktaki şiddet olayları, sağlık çalışanlarını fiziki olduğu kadar psikolojik olarakta derinden etkiliyor.
Ulusal Kanal'da geçen habere göre; Adli kontrol uygulaması olan bir kişi rapor almak için İstanbul Esenyurt 20 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Nurullah Araskil, bu kişiye hiçbir şeyi olmadığını söyledi.
Doktor Araskil'in gereksiz yere vermek istemediği bu rapor ona şiddet olarak döndü.
Sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyen yüzlerce sağlık çalışanı olayın yaşandığı aile sağlığı merkezi önünde eylem yaptı.
Suçlular için caydırıcı bir yasa çıkmasını talep eden sağlık çalışanları bir kez daha yetkililere seslendi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|07/03-10/03
|6. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar Güncellemesi
|KARDİYOLOJİ
|KIBR
|07/03-10/03
|6. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar Güncellemesi
|KARDİYOLOJİ
|KIBR
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği Kengresi
|AİLE...
|ANTA
|13/03-17/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|27/03-30/03
|18. Nefroloji Kış Okulu
|NEFROLOJİ
|KIBR