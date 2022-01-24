Bir KBB uzmanının feryadı: Ölsem kimin umurunda olacak!

Medimagazin'e gelen okuyucu mesajı:

"Cuma akşamı şiddetli baş ağrısı ve boğaz ağrısıyla zor uyudum. Gece öksürük de başlayınca eşimde de semptom olunca test verdik ve covid (+) geldi dün akşam. Şimdi çocuğa bulaştırmamak için odadan dışarı çıkmıyoruz.

1 haftadır hastane ve evden başka bir yere gitmedim. Maddi durumumuzun kötülüğünü geçtim artık bakanlık ve yöneticiler can sağlığımızı da hiçe sayıyor.

Üçüncü basamakta KBB uzmanıyım. 5-6 dakikada bir MHRS randevusu veriyorlar. Larenks, nazofarenks endoskopisi yapıyoruz bazı hastalara. Küçücük bir odada akşama kadar en az 60 hasta.

Şimdi ben bugün biraz daha kötüleştim. Ölsem kimin umurunda olacak. Olay önemsemek de değil artık bizi gözden çıkarmışlar. Devlette oy getiren, özelde para babalarını zengin eden yeni nesil köleleriz.

Ben şimdi ilk fırsatta bırakmaz mıyım her şeyi!! Elimde olsa mesleğimi de bırakacağım. Bu düzende çalışmak istemiyorum artık."