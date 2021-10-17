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Bir kişide Delta ve Mu varyantını aynı anda tespit ettiler
Meksika’nın Hidalgo eyaletinde bir kişide Covid-19'un hem Delta hem de Mu mutasyonu tespit edildi.
Bir kişide Delta ve Mu varyantını aynı anda tespit ettiler
17 Ekim 2021 11:51 -
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Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) ve mutasyonları ile mücadele devam ederken, Meksika'dan Covid-19 mutasyonlarına ilişkin korkutan bir açıklama geldi. Ülkenin Hidalgo eyaletinde bir kişide Covid-19'un hem Delta hem de Mu mutasyonu tespit edildi.

Meksika Epidemiyolojik Referans ve Tanı Enstitüsü tarafından yapılan farklı analizler sonucunda ortaya çıkan çift mutasyon vakası Hidalgo Valisi Omar Fayad tarafından da doğrulandı. Vali Fayad sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, söz konusu vakayı “Meksika'da şu ana dek eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi.

Vali ayrıca, Hidalgo Eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Meksika Ofisi'nin Covid-19 sorumlusu Jean-Marc Gabastou'nun koordineli olarak derin epidemiyolojik araştırmalar üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:

mutasyon korona virus delta mu mutasyonu

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