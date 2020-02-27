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Bir klinisyen olarak moleküler onkoloji doktorası yapmak ister misiniz?
Moleküler onkoloji nedir? Klinisyenlere yönelik doktora programları için başvuru koşulları neler?
Bir klinisyen olarak moleküler onkoloji doktorası yapmak ister misiniz?
27 Şubat 2020 -
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Moleküler Onkoloji, tümörlerin moleküler düzeyde araştırıldığı ve kanser kimyası ile ilgilenen disiplinler arası bir alandır. 

Günümüzde kanser riskinin öngörülmesinden kanserin tedavi edilmesine kadar birçok konuda önemli rol oynamaktadır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Moleküler Onkoloji doktora programı üç sene önce eğitim vermeye başladı ve şu an üç yıla yayılmış farklı uzmanlık alanlarında 47 öğrenci bulunuyor. 

Bu öğrencilerden 10 tanesi tez dönemine geçti. 

Son yıllarda tüm dünya moleküler çağa girdiği için gelişim ve yenilikler için klinisyenlerin de kendilerini moleküler alanda güncellemeleri, bireyselleştirilmiş tedavileri ve yeni tanı yöntemlerini öğrenmeleri oldukça önemlidir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Moleküler Onkoloji doktora programı ise Türkiye'de bu kurguda klinisyenlere yönelik sürdürülen tek doktora programıdır.

2020 Güz döneminde tekrar öğrenci alacak olan SBÜ Moleküler Onkoloji doktora programına başvuru için ALES'ten en az 55 puan ve son beş yıl içinde alınmış en az 55 dil puanı gerekiyor. 

Başvuruda bulunmak isteyen adayların eğer son beş sene içinde alınmış bu puanları 
yoksa, bu bahar döneminde ALES ve yabancı dil sınav puanlarını almaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:

molekuler onkoloji saglik bilimleri universitesi doktora programi ales

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