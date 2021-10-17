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Bir koronavirüs aşısı diğer koronavirüslere karşı koruma sağlayabilir
Bilim insanları, koronavirüs aşılarının ve önceki koronavirüs enfeksiyonlarının diğer benzer koronavirüslere karşı geniş bağışıklık sağlayabildiğini ilk kez gösterdiler
Bir koronavirüs aşısı diğer koronavirüslere karşı koruma sağlayabilir
17 Ekim 2021 11:35 -
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MEDİMAGAZİN-Yeni yapılan bir çalışma, SARS-CoV-2'ye karşı aşılanmış insanlardan alınan plazmanın, SARS-CoV-1 ve soğuk algınlığı koronavirüsüne (OC43) karşı çapraz reaktif olan (koruma sağlayan) antikorlar ürettiğini buldu.

Çalışma ayrıca , 2004 yılında geliştirilen bir SARS-CoV-1 aşısı ile aşılanan farelerin , onları SARS-CoV-2 tarafından intranazal maruziyetten koruyan bağışıklık tepkileri oluşturduğunu da buldu . Son olarak, çalışma, önceki koronavirüs enfeksiyonlarının diğer koronavirüslerle sonraki enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabileceğini buldu.

Araştırmanın baş yazarı Pablo Penaloza-MacMaster, "Çalışmamıza kadar net olmayan şey, bir koronavirüse maruz kalırsanız diğer koronavirüsler arasında çapraz korumaya sahip olabilir misiniz? Ve biz durumun böyle olduğunu gösterdik" dedi.  

Evrensel bir koronavirüs aşısı hiç olacak mı?

Çalışma yazarları, her bir koronavirüs ailesinin ne kadar farklı olduğu göz önüne alındığında, bu cevabın "muhtemelen hayır" olduğunu söyledi. Ancak her bir koronavirüs ailesi (Sarbecovirus, Embecovirus ve Merbecovirus) için bir aşı geliştirmek için ileriye dönük bir yol olabileceğini söylediler.

 

Anahtar Kelimeler:

sars-cov-2 koronavirus asi heterolog asi

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