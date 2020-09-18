Bir milletvekilinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Güzelmansur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Şu anda evde dinlendiğini ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu aktaran Güzelmansur, şunları kaydetti: