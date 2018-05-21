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Bir şehir hastanesi daha geliyor: 3 yılda bitirilecek!
Sağlık Bakanlığı, Trabzon Şehir Hastanesi'nin kamu özel işbirliği modeli ile yapımı için ihale açtı.
Bir şehir hastanesi daha geliyor: 3 yılda bitirilecek!
21 Mayıs 2018 -
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, projenin yatırım dönemi; yapının bitirilmesi için üç, çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en çok dört yıl, işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 28 yıl, yapım süresinde uzatma verilmişse en çok 29 yıl olarak belirlendi.

İsteklilerde, aktif varlıklarının toplamının en az 400 milyon dolar olması şartı aranacak. Ortak girişim olarak göreve aday olunması durumunda ise ortaklardan en az birinin bu şartı sağlaması gerekiyor.

Adaylarda ayrıca, ciro veya net satışların 100 milyon dolardan veya öz kaynaklar toplamının 150 milyon dolardan az olmaması şartları da aranacak.

Son 15 yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az yüzde 80 oranında tamamlamış olması, son beş yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması da aranan şartlar arasında yer alıyor. 

Anahtar Kelimeler:

sehir hastanesi trabzon sehir hastanesi

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