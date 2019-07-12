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Bir seri katil en fazla kaç kişiyi öldürmüş olabilir?
Türkiye Klinikleri Tv Organizasyonu DRx’in ikincisi olan “Bir Hikayem Var” İstanbul’da izleyicisi ile buluştu. Programda Kardiyoloji profesörü Dr. Sadi Güleç “Kalpten Hikâyelerini” DRx sahnesinde anlattı. Prof. Dr. Güleç kalp damar hastalıkları ile ilgili anlattığı hikayesi ile uzun süre alkışlandı
Bir seri katil en fazla kaç kişiyi öldürmüş olabilir?
12 Temmuz 2019 -
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DRx ikinci programında doktorlar “Bir Hikayem Var” diyerek sahneye çıktı. Recordati İlaç ve Bahçeşehir Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen DRx sahnesinde seçkin konuşmacılar mikrofonu eline aldı. Hikaye anlatıcılığını ilk önce kızına anlattığı hikayeler ile çok sevdiğini söyleyen Prof. Dr. Güleç; daha sonra fakültedeki öğrencilerine dersleri ve kongrelerde akademisyenlere sunumlarını hikayeleştirerek anlattı.

 

 

Dünyadaki en ölümcül seri katil kim?​

 DRx izleyicisine Peru’nun Machu Picchu bölgesinde bir seri katil hikayesini anlatan Prof. Dr. Güleç, kadın seri katilin öldürdüğü herkesin kalbinden aynı yerinden bıçakladığını ve öldürdüğünü söyledi. Seri katil tarafından bıçaklanan tek bir kişinin kalbinin sağ tarafta olması sayesinde kurtulduğunu anlatan Güleç DRx izleyicisine “Dünyadaki en ölümcül seri katil kim?” diye sordu. “Bir seri katil en fazla kaç kişiyi öldürmüş olabilir?” diyerek sorularına devam eden güleç’in yanıtı çarpıcıydı: Hipertansiyon yılda 7,5 milyon insanı öldürüyor.

Prof. Dr. Güleç seri katillerden korkulduğunu ancak daha fazla insanı öldüren hipertansiyon, sigara, şeker hastalığı, hareketsizlik, obezite, kolesterol’den o denli korkulmadığını ifade etti.  Güleç en çok öldüren hastalıkları seri katil olarak nitelendirerek “bunlar ekip halinde çalışıyor” dedi.

Kalp damar hastalıklarına neden olan riskleri eğlenceli bir hikaye ile paylaşan Prof. Dr. Güleç hikaye kenti Kampadral’ın yok edilmesini DRx izleyicisi ile paylaştı.

Kalp Damar sistemi gibi işleyen beylik Kampadral

Prof. Dr. Güleç, 11. yüzyıldaki Kampadral Beyliğinin avcı, toplayıcı olarak yaşam sürdüğünü, basınçlı hava kanalları ile hanelere yiyecek dağıttığını ve bunun kalp damar sisteminden esinlendiğini şu sözlerle anlattı:

“Kentucky Üniversitesi’nde bir grup, Kampadral’ın besin dağıtma sisteminin aslında kalp ve damar sisteminden esinlenilerek hazırlandığını söylüyor. Hatta araştırma metinlerinde besinleri kalp gibi adil dağıtmak’ diye bir ifade kullanmışlar. Kampadral’ın harflerini değişik yerleştirdiğim zaman birden bire kalp damar kelimesi ortaya çıktı. Kampadral beyliğinin yanında Kampdaral’ı yok eden beylikler ise; Lesterolok, Detaybı, Garası, Ezeboti, Satyonni.”

Bu Kampadral Beyliğinin kalp damar sistemi gibi çalışmasında bir mesaj yattığını düşünen Prof. Dr. Güleç yine kelimelerle oynayıp DRx izleyicisine kalp damar hastalıklarının riskini anlattığı hikayesine şu sözlerle devam etti:

“Kampadral’ın çevresindeki Lesterolok- kolesterol, Detaybı- diyabet, Garası- sigara, Ezeboti- obezite, Satyonni- tansiyon. Mesaj çok açık: Siz de eğer tansiyon ile şeker ile çikolata ile iç içe yaşarsanız Kampadral gibi ölüp gideceksiniz diyorlar.”

Prof. Dr. Güleç sözlerini bitirirken “Avrupa’nın en genç yaşta kalp krizi geçiren ülkesiyiz. Bu sinsi katillerden uzak durmanızı önerebilirim size.” dedi.

 

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