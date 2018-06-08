Bir taşımalı tıp fakültesi daha geldi: Ağrı Tıp Fakültesi



İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevi'nde kentte faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın mensuplarını iftarda ağırlayan Rektör Karabulut, üniversite ve merak edilen tıp fakültesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ağrı'nın en önemli sorunlarının başında sağlığın geldiğini söyleyen Karabulut, tıp fakültesinin kurumu ile ilgili çalışma başlattıklarını ifade etti. İki hafta önce tıp fakültesinin resmi açıklamasının yapıldığını ve resmen kurulduğunu vurgulayan Rektör Karabulut, "Bu konuyu geçtiğimiz aylarda Ağrı'ya gelen Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Oda mitingde bize müjdeyi verdi. İki hafta önce tıp fakültesinin resmi açıklaması yapıldı ve kuruldu. Üniversitelerde yapılaşma olması için öğrenci almanız gerekiyor ki sağlıklı yapılaşmaya girilsin. Bizde bu çerçevede Pazartesi günü YÖK ile gerekli görüşmeleri yaptık. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Erzurum'da yaptığı mitinge bizzat katılıp kendilerine teşekkür ettik ayrıca görüştüğümüz bakan arkadaşlardan da güç aldık. Bizde YÖK ile görüşüp öğrenci alma talebimizi ilettik. Gerekçelerini makul bir şekilde anlattık. Onlarda sağ olsunlar makul gerekçelerimizi kabul ettiler. Öğrenci almak için senato kararı alıp göndermemi söylediler çünkü tıp fakültesine hemen öğrenci alalım diyoruz ama bunları nerede okutacağız buda çok önemli bu konudur" dedi.

Öğrencilerin Erzurum'da okutulması için Atatürk Üniversitesi Rektörü ile görüştüklerini dile getiren Karabulut, ayrıca Sağlık Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirip mevcut devlet hastanesi ile tıp fakültesinin ortak kullanımı için girişim başlatacaklarına işaret etti.

Karabulut, "Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile görüştüm. Bize her türlü desteği vereceklerini vadettiler. Atatürk Üniversitesi yönetim kurulu toplandı. Bizim alacağımız öğrencileri en az 3 yıl olmak üzere Atatürk Üniversitesi'nde okutacaklarını beyan ettiler. Bizde bu kararı senato kararımıza çevirdik ve 20 öğrenci için YÖK'e müracaat ettik. Yeni açılan üniversitelerin öğrencileri eğitimlerini komşu illerde bulunan tıp fakültelerinde alıyor. Amacımız öğrencilerimizin 4'ncü sınıftan itibaren eğitimlerini Ağrı'da görmesi. Bize bu 3 yıl zarfında binalarımızı ve alt yapımızı tamamlayacağız. Doktor kadromuzu oluşturacağız. 4. sınıfta Ağrı'ya dönen öğrencilerimizin eğitimlerini burada devam ettireceğiz. Önümüzde üç aşama vardı, tıp fakültesinin kurulması, öğrencilerin alınması ve Sağlık Bakanlığına başvurup mevcut devlet hastanesini üniversite ile tıp fakültesini ortak kullanım çerçevesinde girişimlerde bulunacağız. İnşallah 2-3 aylık bir süre içerisinde buda tamamlanacak" şeklinde konuştu.