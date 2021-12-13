Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
'Bir vali dört yıl okuyor, bir uzman hekim ise uzmanlığı hak edene kadar en az on üç yıl'
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplantısında konuşan TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, ‘Önümüzdeki sene bir emekli hekim 11bin lira, 12 bin lira alacak, bu da valinin 200, 300 lira üzerinde olacak.’ diye bir tepki geliştirildi. Bir vali dört yıl okuyor, bir uzman hekim uzmanlığı hak edene kadar en az on iki, on üç yıl okuyor. Ve bir vali emekli olduğu gün telefonunu kapatabiliyor, bir hekim ölene kadar telefonunu kapatamıyor" dedi.
'Bir vali dört yıl okuyor, bir uzman hekim ise uzmanlığı hak edene kadar en az on üç yıl'
13 Aralık 2021 13:48 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarının acilen düzenlemesi gerektiği söyleyen Dr. Ali Şeker, “Geçtiğimiz Cuma gününe kadar 1.270 hekim yurtdışına gitmek için belge aldı. Üç büyük tıp fakültemiz Hacettepe, Cerrahpaşa, Çapa geçen yıl 1.133 hekim mezun etti, biz 1.270 yetişmiş çoğu alanında uzman hekimi kaybettik. Bu artış trendi öyle bir noktaya geldi ki önümüzdeki yıl 2 bin, ondan sonra 2.500 olarak devam edecek. Özlük hakları düzenlemesinin acilen yapılması, yasalaşması gerekiyor” uyarısında bulundu. İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Torba yasa ilk defa işe yarayacaktı

“Bakanlık bir düzenleme getirdi. Dedi ki hekimler ile ilgili acil bir durum var. Akabinde, sağlık personeliyle Üniversiteler ve kurum hekimleriyle ilgili de bir kanun tasarısı geldi ancak bu yeni tasarılar görüşülerek kanunlaşacağı yerde hekimlerle ilgili Genel Kurul’da tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilen iyileştirmeler iptal edilmek üzere hukuksuz bir şekilde Komisyon’a geri çekildi. Veteriner hekimler ile ilgili iyileştirmeler de buna ilave edilebilirdi. Torba yasaları bugüne kadar hep eleştirdik. Şimdi siz bu teklifi geri çekmek için ilk defa torba yasa eleştirisi yapıyorsunuz. Bu umut verici umarız bundan sonra da tutarlı davranırsınız. Ama belki de ilk defa torba yasa iyi niyetle ve bir iyileştirme için kullanılacaktı; siz onu geri çekerek, geri çekme de değil, tamamen çıkartarak onu ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bu doğru değil. Geri çekmek yerine eksiklerini tamamlayalım.”

Uzmanlık için 12-13 yıl okuyan hekime 12 bin lira emekli maaşını çok görüyorsunuz

“Yoksulluk sınırının geçen senenin rakamlarına göre 10 bin liranın üzerine çıktığı ülkemizde ‘Önümüzdeki sene bir emekli hekim 11bin lira, 12 bin lira alacak, bu da valinin 200, 300 lira üzerinde olacak.’ diye bir tepki geliştirildi. Bir vali dört yıl okuyor, bir uzman hekim uzmanlığı hak edene kadar en az on iki, on üç yıl okuyor. Ve bir vali emekli olduğu gün telefonunu kapatabiliyor, bir hekim ölene kadar telefonunu kapatamıyor. Hızla hekimlerimizi kaybettiğimiz bir ortamda, bir yandan sağlıkta şiddet, bir yandan malpraktis üzerinden hekimlere kesilen korkunç cezalar var. Bazı branşlarda artık insanlar uzman olmak istemiyor. Bu sadece onların sorunu değil; Bir süre sonra riskli branşlarda ameliyat yapacak cerrah bulamayacağız. O iyi yetişmiş olan cerrahları, uzman hekimleri bir bir yurt dışına kaptırıyoruz”

Teklifi geri çekmeyin, sağlık komisyonu toplansın

“Mecliste bütün partilerin, bütün milletvekillerinin oy birliğiyle kabul edilen bir düzenleme ‘bir talimat geldi’ denilerek bir kişinin iradesiyle geri çekilemez. Bu yarın öbür gün itirazlarla ilgili bütün torba yasayı sıkıntıya sokabilecek bir tutum. Bunun için ben şöyle bir şey öneriyorum: Bu yasayı Komisyon tekrar kendisi bir tartışsın, tartsın. Sağlıkçılarla ilgili yasayı hemen bir iki günde görüşmek üzere Sağlık Komisyonu’nu olağanüstü toplayabiliriz. İlgili komisyonları toplayabiliriz ve komisyonlarda ve Genel Kurulda o gerekli kanuni düzenlemeler olduktan sonra, siz isterseniz, buradaki düzenlemeleri geri çekin. Böylelikle sağlıkçılara yönelik bu beklenti çıkmaz yılın çıkmaz ayına kalmasın diyoruz.”

Anahtar Kelimeler:

dr ali seker vali doktor tbmm maas uzman hekim

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
15
1) Begüm (Dr)
13.12.2021 17:03:35
sayın ALİ ŞEKER, siyasetle hiç işim olmadığı için adınızı ilk defa duydum. Ancak artık hiç unutmayacağım..25 yılık hekimim ve meslektaşlarım adına size teşekkür ediyorum. 1 haftadır itibar suikastı yapılan hekimler için gerekçe ve dayanakları ile konuyu akılcı bir şekilde ele almanız ve düsüncelerimize tercüman olmanız TTB nin bile sahipsiz hissettirdiği hekimler için bir umut ışığı oldu. Umarım sözleriniz muhattaplara ulaşır ve meclis gereğini yapar
People
15
2) ömer hayyam (op.dr.)
13.12.2021 15:47:35
vali 4 yıl okuyor

* lojman ki ne lojman, saray yavrusunda kalıyor.

* makam otosu

* şöförü

* kapısında güvenliği, polis 7/24 bekler

*her türlü görev harcırahı

* her türlü görev gideri

* her türlü yemesi içmesi bedava ve önünde

o aldığı maaşı harcayamıyor, direkt kar, hatta unutup, bankada birikiyor, arada hatırlar ise çekiyordur !

kendinizle kıyasladığınız kişiye bakın !
People
8
3) Coşkun marşap (Emekli Kbb uzmanı)
13.12.2021 15:43:50
Sayın milletvekilimiz Dr.Ali Şeker'e tamamen katılıyorum.İvedi olarak hekim camiasının sorunları giderilmelidir.Açlık sınırının onbinlere dayandığı bir noktada binlerce emekli hekim maaşı yetmediği için işyeri hekimliği yapmakta yada özellerde karın tokluğuna çalışmak zorunda bırakılmaktadır. 37 yıllık uzman hekimler 9500 gibi maaşlarla aktif görevdeyken hergün yüz kadar hasta bakmaktadır.Cerrahi bölümler tusda tercih edilmemektedir.Böyle giderse 10 ila 15 yıl sonra operasyon yapacak cerrah bulamayacağız.
People
12
4) leyla (sağlıkçı)
13.12.2021 15:31:48
o da bişeymi, hastanelerin PDC sinde kadrosu bile olmayan 3500 maaşla TSM de tütün kontrolü yapması gereken Çevre Sağlığı Teknisyeni torpille hastaneye sözleşmeli idari mali işler müdürü yapılıp 15000 ödeniyor
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.