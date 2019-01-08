Bir yıl içinde 30 ton ilaç imha edildi: Asıl tehlike evdeki ilaçlar

İstanbul'da bu yıl 30 ton süresi geçmiş ilaç toplandı. Eczacılar Odası, üyelerinden topladığı 426 bin 400 ilacı, Kocaeli İZAYDAŞ atık yakma tesislerine gönderdi.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Sadece bir yıl içinde 30 tonun üzerinde ilacı imhaya gönderdik. 2013’ten beri 170 ton ilaç imhası gerçekleşti” dedi.

Süresi geçmiş ilaçların eczanelerden toplanmasına 2013'te başlandı. İlaçların kanalizasyon sistemine ya da toprağa karışması çok tehlikeli. Atıkların kanserojen etkileri nedeniyle insan sağlığına ve doğaya olumsuz etkileri var. Ancak asıl tehlikenin evlerdeki ilaçlar olduğunu, çünkü süresi dolan ilaçların ya çöpe atıldığını ya da sıvıysa lavaboya döküldüğünü belirten Cenap Sarıalioğlu, “İlaç farmokosit atık dolayısıyla hem kaynak sularımıza, hem göllerimize, hem de toprağımıza ciddi zararlar veriyor. Bunarın hepsi çevresel zehir anlamı taşıyor” şeklinde konuştu.

BAKANLIKLAR, BELEDİYELER VE ECZACI ODALARI ORTAK ÇALIŞMA YAPMALI

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Sarıalioğlu, miadı dolmuş ilaçların evlerden de toplanması için belediyelerle çalışıldığını söyledi, “Bu yeterli mi, değil. Çünkü biz sadece eczanelerdeki ilaçları topluyoruz ama evlerimizde çok daha fazla ilaç olduğunu biliyoruz. Bu konuda belediyelerle görüştük, Bakırköy ve Beşiktaş belediyesiyle protokol yaptık” dedi.

Evlerdeki atık ilaçlar için ilgili bakanlıkların, belediyelerin ve eczacı odalarının ortak bir çalışma yapması gerekiyor.