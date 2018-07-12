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Bir yıldan fazla süre elini kullanamayan hastaya kendi vücudundan kas nakli yapıldı
Edirne'de 2017'de kaza geçiren Bahadır Bayındır'ın (34) sağ kolunda derin cam kesikleri oluştu. Kesiklerin sinirlerine ciddi zarar vermesi sonucu sağ elini kullanamayan Bayındır, bir süre Edirne'de hastanede tedavi gördükten sonra İstanbul'a geldi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne başvuran Bayındır'a burada kendi vücudundaki birkaç farklı noktadan kas nakli yapıldı. Nisan ayında ameliyat olan Bayındır, 1 yıldan daha uzun bir süre sonra elini tekrar kullanmaya başladı.
Bir yıldan fazla süre elini kullanamayan hastaya kendi vücudundan kas nakli yapıldı
12 Temmuz 2018 - DHA Buse ÖZEL - Yılmaz BEZGİN
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KAS VE TENDON NAKLİ YAPILDI

Bu tür hastaların çaresiz olmadığını ve çeşitli operasyonlar ile yeniden uzuvların fonksiyonlarını kazanabileceğini belirten Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Bülent Özçelik şunları söyledi: "Hastamız 1 yıl önce geçirilmiş bir kaza sonrası sinir hasarı nedeniyle başka bir merkezde ameliyat edilmiş. Sinir iyileşmesi yeterince olmadığı için el bileği ve parmaklarını kaldıramaz bir şekilde bize geldi. El bileği ve parmaklarını aşağı indiren kasları çalışıyordu ancak yukarı kaldıran kasları çalışmıyordu. Bizim yaptığımız tetkiklerde sinir iyileşmesinin yeterince iyi olmadığını ve sinir iyileşmesinin yeterince iyi olamayacağını tespit ettik. Bu pozisyonda hastamıza kas ve tendon nakli ameliyatını önerdik ve fonksiyonlarını daha iyi yapabileceği ve daha iyi hareket ettirebileceği bir pozisyona getirmeyi amaçladık.
 

ELİ AŞAĞI BÜKTÜREN KASI, PARMAKLARI YUKARI KALDIRAN KASIN YERİNE NAKLETTİLER

Hastanın vücudundaki farklı kasları ellerine naklettiklerini belirten Prof. Dr. Özçelik sözlerine şöyle devam etti: "El bileğini aşağı büktüren kaslarını, parmakları yukarı kaldıran kasların yerine, el ayasını kasan bir kası baş parmağı yukarı kaldıran bir kasın yerine, ön kolu çeviren bir kası da el bileğini yukarı kaldıran bir kasın yerine naklettik. Bu bir öğrenme periyodu gerektiriyor. Hastanın el bileğini büktüren kası parmakları yukarı kaldıracak kasın yerine kullanmayı öğrenmesi gerekiyor. Hastamız bu periyodu çok çabuk geçti. 2,5 aydır el fonksiyonlarını hemen hemen normale yakın bir oranda kullanıyor."
 

"UYGUN KAS BULABİLİRSEK HASTANIN FONKSİYONLARINI NORMAL HALE GETİREBİLİYORUZ"

Vücutta uygun kasların bulunabilmesi halinde, bir kası, diğerinin yerine naklettiklerini ve böylece sinir, kas hasarına uğramış uzuvlarda tekrarda fonksiyon kazandırabildiklerini söyleyen Prof. Dr. Özçelik, hastaların kendilerini eksik fonksiyonla yaşamaya mecbur hissetmemeleri gerektiğini söyledi.

Cam kesiği sonucunda sinirleri hasar gören Bayındır ise, "Uzun bir tedavi süreci geçirdim. Sonrasında Prof. Dr. Bülent Özçelik'i buldum ve muayene oldum. O da tekrardan bileğimin çalışabileceğini söyledi. Ameliyata karar verdik. Ameliyatımı oldum ve çok iyi durumdayım. Bileğimi öncesinde hiç kaldıramıyordum. Şu anda bileğimi istediğim gibi hareket ettirebiliyorum" dedi.

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