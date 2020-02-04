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Bir yolcu gemisi daha karantinaya alındı
Japonya’ya yanaşan yolcu gemisinden daha önce inen bir kişide korona virüsünün tespit edilmesinin ardından, içinde 3 bin 500 yolcu ve personel bulunan gemi tedbir amaçlı karantinaya alındı
Bir yolcu gemisi daha karantinaya alındı
04 Şubat 2020 - İHA
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TOKYO- Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden bir yolcuda koronavirüsüne rastlanmasının ardından karantinaya alındı. Pazartesi akşamı içindeki 2 bin 500 yolcu ve bin personel ile Yokohama'ya gelen gemide önceden yolculuk eden Hong Konglu bir kişi, gemiden Hong Kong'da indikten sonra kendisine korona virüsü teşhisi kondu. Daha önce Japonya'nın Okinawa Adası ile Kagoshima Eyaleti'nin yanı sıra Vietnam, Hong Kong ve Tayvan'a uğrayan, ardından ise Yokohama Limanı'na döndüğü öğrenilen gemi, bu gelişme üzerine karantinaya alındı. Gemide bulunan 3 bin 500 kişi üzerinde gerekli tıbbi muayenelerin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Bazı yolcularda virüs şüphesi

Gemideki bazı yolcuların virüs belirtilerinden şüphelendiğini söylediği belirtilirken, söz konusu yolculara uygulanan testlerin sonuçlarının bugün belli olacağı ifade edildi. Ayrıca, virüs taşıma ihtimali olduğu değerlendirilen diğer yolculara da test uygulanacağı belirtildi. Karantina prosedürleri ve gerekli testleri bitirene kadar herkesin gemide kalacağını kaydeden yetkililer, semptom göstermeyen yolcuların daha sonra eve dönmesine izin verileceğini belirtti. Buna rağmen, yolculardan virüs belirtisi göstermeleri halinde sağlık otoriteleri ile iletişim kurmalarının isteneceği açıklandı.

Gemiden inip inmediği araştırılıyor

Gemiden Hong Kong'da inen ve daha sonra virüs taşıdığı anlaşılan yolcunun, daha önce Japonya'nın Kagoshima Limanı'nda karaya çıkıp çıkmadığını araştıran yetkililer, ayrıca Okinawa'da gemiden inen 10 kişilik grubun Hong Konglu yolcu ile daha önce temas kurup kurmadığını saptamaya çalışıyor.

Anahtar Kelimeler:

japonya yokohama limani koronavirusu karantina gemi

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