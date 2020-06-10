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Birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Ankara'ya getirildi
İngiltere’de geçirdikleri ameliyatlarla ayrılan yapışık ikizleri Türkiye’ye getiren ambulans uçak, Ankara’ya iniş yaptı.
Birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Ankara'ya getirildi
10 Haziran 2020 10:05 - AA
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Antalya'da 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gönderildikleri İngiltere’nin başkenti Londra’da, bir dizi ameliyat ile birbirlerinden ayrılmıştı. Anneleriyle birlikte aralık ayından bu yana Londra’da bulunan Derman ve Yiğit, Türkiye'ye getirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE AMELİYAT

İkizler Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi. Antalya'da ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için zorlu bir yaşam mücadelesi veren siyam ikizlerinin hikayesini, Anadolu Ajansının (AA) haberleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.

İşte Derman ve Yiğit'in yeni görüntüsü.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ameliyatları için destek verdiği siyam ikizleri ayrıldı

Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri de AA muhabiri aracılığıyla aileyle irtibat kurdu. İngiltere'deki ameliyatı gerçekleştirecek ekip ile Türk doktorlar, aileyle görüştü. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü.

Aralarında iki Türk doktorun da bulunduğu 42 hekimin yer aldığı ekip, üç büyük operasyon gerçekleştirdi. Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit'e hastanede bir süre tedavi uygulandı.

Anahtar Kelimeler:

derman ve yigit ameliyat siyam siyam ikizleri

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