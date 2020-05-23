Birçok ilaç firması, virüsü yenen ilk firma olmak için yarışıyor: Klinik deneylerde tıp öğrencileri de var!

Dünyanın önde gelen ilaç firmaları, Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için zamanla yarışıyor. Bazı firmalar da süreci hızlandırmak için işbirliği yapıyor. Bunlar arasında Amerikan Pfizer ve Alman BioNTech firmaları da var. Bu iki firmanın yürüttüğü aşı çalışması insanlar üzerinde deneme aşamasına girdi. Klinik denemeye katılanlar arasında Amerikalı tıp öğrencileri de var.

Michael Sikorski adı tarihe geçmek üzere. Corona virüsü aşı denemesine katılan yedinci tıp öğrencisi olan Sikorski, “Bu ilk denemelere katılabilecek genç ve sağlıklı bir yetişkin olarak bir sorumluluk ve zorunluluk hissettim” diyor.

Amerikanın Sesi'nin haberine göre Sikorski ve 360 kişi daha, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech firmalarının yürüttüğü aşı denemelerinin ilk aşamasına katıldı.

Firma, mRNA yöntemini kullanarak, aynı anda dört aşı test ediyor. Virüsün genetik kodunun çok küçük bir parçası RNA yoluyla vücuda sokuluyor. Vücut zerk edilen aşıya yabancı bir protein muamelesi yapıyor ve bağışıklık geliştiriyor. Pfizer firmasıyla çalışan Mikael Dolsten, “Vücut virüse hazır hale geliyor. Çünkü hafızası var. Gerçek virüs kapıyı çaldığında, hızla cevap veriyoruz ve önünü kesiyoruz” diyor. Pfizer için en büyük zorluk, antikorların hücrede yaşadığı süreyi uzatmak.

Birçok ilaç firması, virüsü yenen ilk firma olmak için yarışıyor.

Amerikan firması Moderna, Ulusal Sağlık Enstitüleri’yle birlikte yürüttüğü aşı çalışmasında denemelere geçen ay başladı. Inovio ise, DNA yöntemini kullandığı araştırmalarına devam ediyor. BioNTech/Pfizer ortaklığında yürütülen aşı denemeleri de 5 Mayıs’ta başladı. Çinli CanSino Biologics firmasıysa, klinik denemelerde ikinci aşamaya geçerek aşı yarışında herkesi geride bırakmış durumda. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi denemelere geçen ay başladı. Wuhan ve Pekin’deki araştırmacılarsa, vücuda canlı olmayan virüslerin zerk edildiği geleneksel deneme yöntemini kullanıyor.

ABD’nin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Anthony Fauci, Ekim ayına kadar etkili bir aşının geliştirilmiş olacağı öngörüsünde bulunuyor. Ancak Fauci, en büyük zorluğun, aşının herkese yetecek miktarda üretilmesi ve dağıtılması olacağını ekliyor.

Bu arada Sikorski gibi katılımcılar da aşının güvenliği için takip ediliyor. Sikorski, “Her akşam 9’da cep telefonuma güvenlik günlüğünü doldurmamı hatırlatan bir mesaj geliyor. Bana verdikleri termometreyi çıkarıp ateşimi ölçüyorum. Sonra da ağrım, ateşim, herhangi bir yerimde şişlik veya acı olup olmadığını soran soruları cevaplıyorum” diyor.

Eğer her şey yolunda giderse, Corona virüsü aşısının, daha önce hiçbir aşı çalışmasında görülmemiş bir hızla geliştirilip, yıl sonuna kadar devreye girmesi bekleniyor.