Birçok ülke azalan vakalar ve yüksek aşılama oranı sayesinde COVID-19 tedbirlerini kaldırıyor

Avrupa ülkelerinin büyük bölümü, Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam etse de yüksek aşılama oranları ve hafif semptomlara sahip Omicron'un baskın varyant olması dolayısıyla salgın tedbirlerini gevşetmeye başladı.

Omicron'la büyük sınav veren Danimarka, normal hayata dönüşte Avrupa'ya öncülük edip 1 Şubat itibarıyla Kovid-19'u sosyal açıdan "kritik hastalık" kategorisinden çıkarıp tüm kısıtlamaları kaldırmaya karar verdi.

İsveç Halk Sağlığı Ajansı da Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 9 Şubat itibarıyla kaldırdı, Kovid-19 testlerini de sonlandırdı.

Norveç hükümeti, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 17 Şubat itibarıyla kaldırma kararı verdiğini duyurdu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkede Kovid-19'a yönelik kısıtlamaların 14 Şubat'ta gevşetileceğini, 1 Mart itibarıyla da kaldırılacağını bildirdi.

İngiltere, tüm kısıtlamaları kaldırmayı planlıyor

İngiltere’de enfeksiyon durumunda izolasyon dahil kalan tüm Kovid-19 kısıtlamalarının bu ay sona erdirilmesi öngörülüyor.

Daha önce kısıtlamaların 27 Mart’ta yürürlükten kaldırılacağı duyurulmuştu.

Ülkede Kovid-19 vakaları, 4 Ocak’ta zirveyi görmesinin ardından düşüşe geçti.

İngiltere Sağlık Bakanlığınca geçen ay yapılan açıklamada, Omicron varyantıyla mücadele kapsamında 8 Aralık 2021'de uygulamaya konulan "Plan B" önlemlerine "aşılama programının büyük başarısı" sayesinde son verildiği belirtilmişti.

Buna göre, aşı pasaportu olarak bilinen Kovid-19 durumunu gösteren belgelerin zorunlu kullanımı sona ermişti.

İtalya, açık havada maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor

Yılbaşı döneminde hem Kovid-19’un Omicron varyantı hem de tatil dönemi olması nedeniyle salgın tedbirlerini sıkılaştıran İtalya, farklı alanlarda önlemleri gevşetmeye başladı.

İtalya Sağlık Bakanlığı son olarak 11 Şubat'tan itibaren ülke genelinde açık havada kalabalık olmayan ortamlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırılmasına karar verdi.

Hükümet de ay başında aldığı kararla 7 Şubat’tan itibaren 3. doz Kovid-19 aşısını olanlar veya en az 2 doz aşı üstüne Kovid-19 geçirip iyileşenler, salgında riskli bölgeler de dahil olmak üzere her türlü kısıtlamadan muaf tutulmaya başlandı.

Ülke içinde seyahat etmekten dışarıda yemek yemeye ve diğer sosyal faaliyetlerde şart koşulan "Yeşil Geçiş" sertifikası, 3. doz Kovid-19 aşısı olanlar veya en az 2 doz aşı olup, Kovid-19 geçirip iyileşenler için süresiz hale getirildi.

İspanya, önlemleri gevşetti

İspanya, Kovid-19 salgınında son iki haftadır vaka sayılarında görülen düşüşle önlemleri gevşetti.

Hükümet, 24 Aralık 2021'den bu yana uygulanan açık alanda maske kullanma zorunluluğunu, dün itibarıyla sonlandırdı.

Ayrıca salgının başından bu yana ilk defa öğrencilerin okul bahçesinde maskesiz dolaşmalarına izin verildi.

Diğer yandan ülkedeki 17 özerk yönetime göre farklılık gösteren bazı kısıtlamalar da yavaş yavaş kaldırılıyor.

Konser salonu, müze, sinema, tiyatro ve bar ile restoranlarda kapalı alanlardaki kapasite sınırlamaları ve Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu büyük oranda sona ererken bu önlemleri uygulayan bölgelerde kurallar gevşetildi.

Avusturya ve Çekya'da hafifletme kararları

Avusturya'da şubat süresince uygulanan bazı önlemler kademeli kaldırılacak.

Buna göre, 12 Şubat'tan itibaren mağaza ve alışveriş yerlerinin yanı sıra kişisel bakım merkezlerine girişlerde aranan aşı ve hastalığı geçirmiş olma koşulu aranmayacak. 19 Şubat'tan itibaren restoran ve kafelere aşı yaptırmamışlar da negatif sonuçlu testle giriş yapabilecek.

İlkokullarda uygulanan maske zorunluluğunu 14 Şubat'ta sonlandırma kararı alan hükümet, mart itibarıyla eğitim sisteminin tamamında maske zorunluluğunu kaldırmayı planlıyor.

Avrupa'da aşı zorunluluğunun yürürlüğe girdiği ilk ülke olan Avusturya'da kapalı ve açık alanlarda yapılan etkinliklere katılan kişi sayısında da artışa gidildi.

Çekya'da da 1 Mart'tan itibaren maske zorunluluğu hariç tedbirlerin büyük çoğunluğunun kaldırılması kararlaştırıldı.

Buna göre, büyük etkinliklerde katılımcı sayısı sınırlamasına son verilirken 10 Şubat Perşembe'den itibaren restoran ve kafeler başta olmak üzere kültürel etkinliklerin yapıldığı kapalı alanlara girişlerde aşı ya da hastalığı geçirmiş olma şartı aranmayacak.

İsviçre’de toplu mekanlarda maske zorunluluğu

Günlük vaka sayılarının 20 binlerde ilerlediği İsviçre’de hükümet, 3 Şubat’ta evden çalışma zorunluluğunu kaldırmanın ardından yeni hafiflemelere gitmeyi planlıyor.

Hükümet, Kovid-19 hastalarıyla temas halinde olanlara ev karantinası zorunluluğunun bitirilmesi teklifi üzerinde çalışıyor.

Danışma sürecinde olan teklif için son karar, 16 Şubat’ta alınacak. Teklif kabul edilirse, Kovid-19 hastalarıyla temaslıların ev karantinasına girme zorunluluğu kaldırılırken testi pozitif çıkanların karantina zorunluluğu sürecek.

Aynı tarihte İsviçre hükümeti, Kovid-19 Özel Durum Kararları kapsamındaki diğer yasakları kaldırmak için de son kararı verecek.

Bu kapsamda restoranlar ile toplu etkinliklerde Kovid-19 aşı sertifikası, toplu taşıma araçları ve marketlerde maske zorunluluğu gibi kurallar, salgının risk durumuna göre tek seferde veya kademeli olarak hafifletilecek.

Belçika'da salgın tedbirlerinin gevşetilmesi gündemde

Hükümetin İstişare Komitesi, Kovid-19'un Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından başlayan salgındaki 5'inci dalgada düşüş görülmesi üzerine halihazırda tedbirlerle ilgili uygulanan "kırmızı" kod yerine "turuncu" koda geçmeyi bugün değerlendirecek.

Hükümetin restoran ve kafe gibi işletmelerin çalışma saatlerinin uzatılması, gece kulüplerinin açılması ve kalabalık konserlere izin verilmesi, sinema ve tiyatrolarda uygulanan kısıtlamaların değiştirilmesi gibi uygulamaları görüşmesi bekleniyor.

ABD ve Kanada

New York eyaleti, dün itibarıyla kapalı alanlarda maske zorunluluğunu kaldırdı. Ancak okul, hastane, otobüs ve benzeri alanlarda maske halen zorunlu olacak.

New Jersey, California, Connecticut, Delaware ve Oregon da aşılı kişiler için kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırma kararı alan eyaletler arasında yer alıyor.

Massachusetts eyaleti ise okullarda maske zorunluğunu şubat sonunda kaldıracak.

Diğer eyaletlerde de marttan itibaren maskeyle ilgili zorunlulukların yavaş yavaş kaldırılması bekleniyor. Söz konusu eyaletler, azalan vaka sayılarını gerekçe gösteriyor.

Kanada’da ise Alberta, Saskatchewan, Quebec ve Prince Edward Island eyaletlerinde kapalı alanlara girişte aşı pasaportunu gösterme zorunluluğu kaldırılıyor.

Orta Doğu ve Afrika

İsrail hükümeti, ülkede Kovid-19'a ilişkin denetim ve sınırlamalar için kullanılan "Yeşil Geçiş" sistemini, sadece virüsün yayılması için "düğün, parti" gibi "çok yüksek riskli" durumlar dışında 7 Şubat'tan itibaren kaldırdığını duyurdu.

Geçen ay uluslararası seyahat tablosunda tüm ülkeleri "kırmızı" listeden çıkardığını açıklayan İsrail yönetimi, ülkeye gelen yolcuların uçağa binmeden önce ve inişin ardından PCR testi yapmasına ilişkin zorunluluğun 7 Mart'a kadar devam ettiğini duyurdu.

Tunus’ta geçen ay artan Kovid-19 için 12 Ocak’ta alınan tedbirler kapsamında 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı, camilerde cuma namazının kılınmaması, konferans ve fuarların ertelenmesi, toplu gösterilerin yasaklanması gibi bir dizi koruyucu önlem alınmıştı.

Tunus Din İşleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamayla cuma namazlarının bu hafta itibarıyla yeniden camilerde kılınması yönünde karar alındığını duyurdu.

Irak merkezi yönetim bölgelerinde, açık alanlarda maske zorunluluğu son 6 ayda aranmamaya başlandı. AVM’ler gibi kapalı alanlarda ise sadece girişte maske zorunluluğu aranıyor. Ülkedeki vaka sayılarında da geçen yıla göre azalma söz konusu.

Asya ve Kafkasya

Azerbaycan'da daha önce 2 hafta olan karantina süresi 1 haftaya indirilirken Gürcistan’da 1 Aralık 2021’de başlatılan "yeşil pasaport" dönemi hükümetin kararıyla 1 Şubat’ta sona erdi.

Kazakistan’da ekonomiyi canlandırmak amacıyla Kovid-19’a karşı alınan karantina tedbirleri aşamalı gevşetiliyor. Hükümet, ülkede oteller, havalimanları, demir ve otoyolu istasyonları, posta şubeleri, bankalar ve kapalı pazar yerleri ile güzellik ve SPA salonlarına giriş kısıtlamalarını kaldırırken kafe ve restoranların çalışma saatlerini uzattı.

Özbekistan'da, son dönemde Kovid-19 vakalarının azalması üzerine okullarda 7 Şubat'ta yeniden yüz yüze eğitime geçildi.