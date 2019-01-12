Birinci Çukurova In Vitro Fertilizasyon Günleri: Tüp bebek merkezinin 26. yılı kutlandı

Kentteki bir otelde düzenlenen programa, Vali Mahmut Demirtaş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer, Tüp Bebek Merkezleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Atay, ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Cansun Demir, Kongre Başkanı Prof. Dr. Turan Çetin ile çok sayıda doktor ve öğretim görevlisi ile ilgililer katıldı.

Törende, konuşmaların ardından ÇÜ Tüp Bebek Merkezinin 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, merkezde emek verenlere plaket sunuldu.