Birinci Çukurova In Vitro Fertilizasyon Günleri: Tüp bebek merkezinin 26. yılı kutlandı

Kentteki bir otelde düzenlenen programa, Vali Mahmut Demirtaş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer, Tüp Bebek Merkezleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Atay, ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Cansun Demir, Kongre Başkanı Prof. Dr. Turan Çetin ile çok sayıda doktor ve öğretim görevlisi ile ilgililer katıldı.
Törende, konuşmaların ardından ÇÜ Tüp Bebek Merkezinin 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, merkezde emek verenlere plaket sunuldu.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|11/01-13/01
|1.Çukurova IVF Günleri
|KADIN...
|ADAN
|12/01-13/01
|Estetik Plastik Cerrahi Derneği 23. Ulusal Kongresi
|PLASTİK,...
|İSTA
|12/01-13/01
|Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı
|GENEL...
|İSTA
|12/01-13/01
|Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı
|GENEL...
|İSTA
|19/01-19/01
|Akciğer Kanserinde Güncel Tedaviler Sempozyumu
|TIBBİ...
|ANKA
|17/01-19/01
|Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|18/01-20/01
|İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı
|TIP EĞİTİMİ
|KIBR