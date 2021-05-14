Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci ve ikinci doz arasındaki sürenin 8 haftayı aşmaması gerek
AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Covid-19 aşılarının etkili bağışıklık oluşturması için ikinci dozun mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı. Balık, "Aşıların ölümü ve ağır hastalığı yüzde 100'e yakın önlediği, enfeksiyonun yayılma hızını önemli ölçüde yavaşlattığı anlaşıldı" ifadelerini kullandı.
Birinci ve ikinci doz arasındaki sürenin 8 haftayı aşmaması gerek
14 Mayıs 2021 14:18 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

 

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19 ile mücadelede etkili yolun aşılama olduğunu dile getirdi.

Aşı teminindeki sıkıntılardan dolayı birinci ve ikinci dozun yapılması arasındaki sürenin ülkelere göre farklılık gösterdiğine dikkati çeken Balık, "Türkiye'de uygulanan CoronaVac, BioNTech ve yakın zamanda uygulanmaya başlanacak Sputnik V aşılarının mutlaka iki doz şeklinde yapılması gerekiyor" dedi.

Balık, BioNTech aşısının ikinci dozunun 8 haftaya kadar ötelenebileceğini belirterek, bunun sebeplerini şöyle anlattı:

"BioNTech aşısının birinci dozunun üzerinden 10 gün geçmesinden itibaren belli oranlarda bağışıklık etkisi görüldüğü için başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde ikinci dozun 6 hafta ile 3 ay arasında ötelenmesi kararı alındı. Böylece temin edilen aşılar ile çok daha fazla kişi bağışıklanmaya çalışıldı ama ikinci doz ötelense bile yapılması gerekiyor. Araştırmalar, birinci ve ikinci doz arasındaki sürenin 8 haftayı aşmamasının, aşının etkili olması için daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu yüzden sırası gelenler Covid-19 aşılarının ikinci dozunu mutlaka yaptırsınlar. Bu aşıların tek dozuyla uzun süreli, etkili bir bağışıklık oluşturulamaz"

"HER ÜLKEDEN OLUMLU BİLGİLER GELİYOR"

Dünya genelinde şu ana kadar 1,3 milyar kişiye Covid-19 aşısı yapıldığına dikkati çeken Balık, "Yakın zamanda aşıların etkinliği ve güvenliğiyle ilgili hemen her ülkeden olumlu bilgiler gelmeye başladı. Kullanımda olan aşıların, ölümü ve ağır hastalığı yüzde 100'e yakın önlediği, enfeksiyonun yayılma hızını önemli ölçüde yavaşlattığı anlaşıldı. Diğer taraftan dünyada kullanılan tüm aşıların etkinliklerin yanında son derece güvenli olduğu görüldü" bilgisini paylaştı.

"BAYRAMDAN SONRA AŞILAMA HIZ KAZANACAK"

Balık, CoronaVac aşısının yeni partisinin Türkiye'ye ulaştığını, Sputnik V aşısının da bu ay içinde gelmesinin beklendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Aşı miktarının artmasıyla Ramazan Bayramı'ndan sonra günlük aşılama sayısı da hızlı şekilde artacak. Bu, salgınla mücadele için çok olumlu bir gelişme. Aşılama oranımız nüfusumuzun yüzde 70'ine çıkana kadar ülke olarak kendimizi rahat hissetmemiz mümkün değil. Aşının, salgının hızını yavaşlatıcı etkisi ancak aşılama oranının yüzde 70'e çıkmasıyla mümkün olacak. Bu süreçte elimizdeki tek silah Covid-19 tedbirlerine sıkı sıkıya uymak"

Anahtar Kelimeler:

prof dr ismail balik iki doz arasi sure

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.