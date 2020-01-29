Birleşik Arap Emirlikleri'nde corona virüs vakası

İSTANBUL -BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Wuhan kentinden gelen bir aile fertlerinde yeni tip corona virüsü tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutuldukları aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği şartlara göre gerekli önlemlerin alındığı ve endişe verici bir durumun olmadığı kaydedilen bakanlık açıklamasında, yeni tip koronavirüs vakası tespit edilen söz konusu ailenin kaç kişiden oluştuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.