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Birleşik Arap Emirlikleri'nde corona virüs vakası
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde corona virüs vakası
29 Ocak 2020 - AA
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İSTANBUL -BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Wuhan kentinden gelen bir aile fertlerinde yeni tip corona virüsü tespit edildiği belirtildi.  

Açıklamada, söz konusu virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutuldukları aktarıldı. 

Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği şartlara göre gerekli önlemlerin alındığı ve endişe verici bir durumun olmadığı kaydedilen bakanlık açıklamasında, yeni tip koronavirüs vakası tespit edilen söz konusu ailenin kaç kişiden oluştuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi. 

 

Anahtar Kelimeler:

bae wuhan corona virusu dunyasaglikorgutu

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