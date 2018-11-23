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Birleşik Krallık'ta kritik hastalıkların ülke ekonomisine maliyeti yıllık 15 milyar sterlin
Birleşik Krallık'ta yayınlanan bir rapor, kritik hastalıkların ülke ekonomisine maliyetinin yıllık 15 milyar sterlin olduğu duyuruldu.
Birleşik Krallık'ta kritik hastalıkların ülke ekonomisine maliyeti yıllık 15 milyar sterlin
23 Kasım 2018 - DHA
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Legal and General (L&G)’in “Kritik Hastalıkların Maliyeti” raporuna göre, kanser, MS (Multiple Sclerosis), felç ve kalp hastalıkları yüzünden işten ayrılanların ya da komplikasyon yaşayanların Birleşik Krallık’a ekonomik maliyetinin yıllık 15 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmada yer alan bilgilere göre, kanser ve kanserin Birleşik Krallık’taki çalışan bireyler üzerindeki etkileri tek başına 9.3 milyar sterlin civarı kayba neden olurken, MS hastaları çalışmaya geri döndükten sonra her yıl sekiz bin sterlin daha az kazanıyorlar.

Araştırmada, kanser hastalığının maliyete olan etkisinin yaklaşık 2.1 milyar sterlinlik bir kayıp olduğu belirtildi ve bu etki travma sonrası stres ve yorgunluk gibi kritik hastalıkların yol açtığı yan etkilerden muzdarip olup da halen çalışmaya devam eden kişilerle bağdaştırıldı.

Erken ölümler ise 5.2 milyar sterlin ile Birleşik Krallık ekonomisindeki en büyük kaybı oluşturdu.

Rapora göre, işten ayrılan çalışanlar da ülke işgücünde yılda iki milyar sterlinlik bir kayba neden oluyor. Bu grup içinde yaklaşık 57 bin kanser hastası İstihdam Destek Ödeneğine ihtiyaç duyuyor ve bu kanser hastalarının 26 bini de işten tamamen ayrılıyorlar. Koroner kalp hastalıkları ve felçler sırasıyla Brleşik krallık ekonomisine 2.8 milyar ve 1.9 milyar sterline mal oluyorlar. MS hastaları için ise 1.4 milyar sterlinlik ekonomik etkininin yaklaşık yüzde 80’i kişilerin çalışamamasından kaynaklanıyor. 

Anahtar Kelimeler:

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4
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
23.11.2018 16:48:57
O maliyeti azaltmak için sağlık turizmi aracılığıyla Türkiye'nin tüm hastaneleri İngiliz hastalara ucuz ve kaliteli hizmet etmeye hazır. Kapitalist sistemin çarklarında iyice döğülünce böyle fikirler otomatikman gelişiyor.
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