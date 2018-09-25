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Birleşmiş Milletler’den Sağlık Bakanlığı'na ödül
SAĞLIK Bakanlığı, "Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü" kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından ödüle layık görüldü.
Birleşmiş Milletler’den Sağlık Bakanlığı'na ödül
25 Eylül 2018 -
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Başarı ödülü New York'ta Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu sırasında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın da yer aldığı bir törenle Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından, "Bakanlığımızın 'Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü' kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ödüllendirilmesi, bu konuda ülke olarak daha büyük başarılara ulaşmak yolundaki çabalarımıza güç verecektir" değerlendirmesi yapıldı.  

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının "Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü" kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle BM tarafından ödüle layık görüldüğü hatırlatıldı.

Ödülün New York'ta Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da yer aldığı törenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildiği belirtilen açıklamada, "Bakanlığımızın 'Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü' kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından ödüllendirilmesi, bu konuda ülke olarak daha büyük başarılara ulaşmak yolundaki çabalarımıza güç verecektir." değerlendirmesine yer verildi. 

Bulaşıcı olmayan hastalıkların insanların yaşam kalitesine ve ekonomiye getirdiği ağır yükler ile sosyo-ekonomik kalkınma önünde önemli bir engel teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kronik havayolu hastalıkları ve kanser gibi kronik hastalıkların erken ölümlere ve iş gücü üretkenliğinin ciddi biçimde azalmasına neden olduğu, yüksek tedavi masrafları sebebiyle finansal yapılara ve sağlık sektörüne de ağır yükler getirdiği, Türkiye'deki ölümlerin ise yüzde 87,5'inin kronik hastalıklardan kaynaklandığı aktarıldı. 

Yalnızca sağlık bakanlıklarının çalışma alanı ile sınırlı olmayan sorunun çok paydaşlı bir boyut taşıdığına işaret edilen açıklamada, BM'nin de bu yaklaşımla son yıllarda kronik hastalıklar ile mücadeleyi en üst politik seviyede tutmak için çalışmalar yürüttüğü ve çok paydaşlı çözüm arayışının bir ürünü olarak "BM Kurumlararası Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Görev Gücü"nün oluşturulduğu aktarıldı. 

Görev Gücü'nün, BM üyesi ülkelerin bu konuda farkındalığını artırmak, başarılı çalışmaları teşvik etmek ve en üst siyasi seviyede farkındalığı oluşturmak gibi önemli görevler üstlendiği kaydedildi. Açıklamada, birimin Türkiye'ye de düzenlediği bir çalışma ziyaretindeki incelemeler sonunda ülkede yürütülen başarılı çalışmaları gördüğü, Türkiye'nin bu nedenle BM tarafından ödüle layık görüldüğü bildirildi.  
Sağlık Bakanlığının "Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü" kapsamında, tutarlı, çok paydaşlı, entegre eylem planları doğrultusunda başarılı çalışmalar yürüttüğü vurgulandı. 

Bu çalışmalardan birinin yüksek tansiyon başta olmak üzere birçok hastalığa neden olan aşırı tuz tüketimini azaltmayı hedefleyen çalışmalar olduğu ifade edilen açıklamada alınan önlemler ile kişi başı günlük tuz tüketimi 2012'de 14,8 gram iken şu anda 9,2 gram seviyelerine düşürülmesinin sağlandığı kaydedildi. 
- Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin teşviki
Sağlık Bakanlığının, toplumda fiziksel aktivite sıklığını artırarak daha sağlıklı ve konforlu bir hayat süren birey sayısını artırmayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, hareket eksikliğinin önemli hastalıklara davetiye çıkaran en önemli faktörlerden biri olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, bu nedenle sporun ve fiziksel hareketliliğin desteklenmesi ile halkın ve kamu kurumlarının bu konuya gereken önemi vermelerinin sağlanması, toplumdaki fiziksel hareketsizlik oranının daha aşağılara çekilmesinin hedeflendiği bildirildi. 

- Tütün kullanımıyla ilgili mücadele

Açıklamada, Ulusal Tütün Kontrol Program ve eylem planlarını sıkı bir şekilde uygulayarak toplumdaki tütün kullanma oranlarını ciddi oranlarda düşürüldüğü, bu oranın 2023'e kadar çok daha aşağılara çekileceği vurgulandı. 
- Hem sağlıklı toplum hem ekonomik fayda

Türkiye'de Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü İçin Yatırım Gerekçeleri Raporu'na göre politika müdahaleleri layıkıyla yapıldığında 15 yılda ülke ekonomisine yaklaşık 157 milyar lira fayda sağlanacağının belirtildiği ifade edilen açıklamada, "Bu rapor bize göstermiştir ki ülkemizde aldığımız ve alacağımız önlemler, sağlıklı bir şekilde yaş alan, daha sağlıklı bir şekilde beslenebilen, iş gücü bakımından en deneyimli olduğu zamanları hastaneler de geçirmek yerine tecrübelerini aktarabilen, daha kaliteli yaşam süren bir topluma sahip olmamızı sağlayacak, aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük katkılarda bulunacaktır." değerlendirmesi yapıldı. 

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birlesmis milletler recep tayyip erdogan

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