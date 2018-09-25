Birleşmiş Milletler’den Türkiye’ye kronik hastalıklarla mücadele ödülü

ABD'nin New York kentinde 130'dan fazla devlet ve hükümet başkanı BM Genel Kurul toplantıları için buluştu. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca da eşlik ediyor.

Birleşmiş Milletler son yıllarda tüm ülkeler için büyük bir sağlık sorunu ve ekonomik yük getiren kronik hastalıklarla ilgili yoğun çaba sarfediyor. DSÖ liderliğinde diğer tüm BM kuruluşları ve uluslararası mali kuruluşlar bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve etkisinin azaltılmasına yönelik birlikte çalışma kararı almıştı. Bu amaçla 2011 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Hükümet ve Devlet Başkanları Siyasi Bildirisi” ile Üye Devletler tarafından bu konuda ulusal hedef ve göstergeleri belirlenmesi, çok sektörlü politikalar ile planların geliştirilmesi ve uygulanması için bütçe ayrılması hedeflenmişti.



Bu anlamda ulusal çalışmalara sağlanan teknik desteğin arttırılması için Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Birleşmiş Milletler Ortak Görev Gücü (UNIATF) kurulmuştu. Görev Gücü’nün Türkiye’ye yaptığı ziyaret sonrasında Türkiye’nin Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ile mücadele konusunda yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.



New York’ta yapılan Genel Kurul’da 27 Eylülde yapılacak olan “3. Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Yüksek Düzeyli Toplantısı” nda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için olağanüstü katkı sağladığı ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların önlenmesine yönelik gösterdiği olağanüstü çabası nedeniyle ödülün verileceği belirtildi.