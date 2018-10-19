SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkisel ilaç ruhsatları için yeni karar: Sağlık Bakanlığı verecek
İlaç formatındaki bitkisel ürünlerin ruhsatını Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vermesi tartışmalara neden olurken Sağlık Bakanlığı bu tartışmaları sonlandıracak bir adım attı. Yeni taslağa göre artık bitkisel ilaç ruhsatları da Sağlık Bakanlığı’nca verilecek
Bitkisel ilaç ruhsatları için yeni karar: Sağlık Bakanlığı verecek
19 Ekim 2018 - Hürriyet
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, ilaç formatı verilen bitkisel ürünlerin yanlış kullanımı ya da bazılarının içeriğinde sağlığa zararlı maddelerin bulunması nedeniyle pek çok vatandaş sağlık sorunları yaşadı. Bunun en önemli nedeni ise bu ürünlerin ülkeye girişi sırasında içerik analizlerinin yapılmıyor olmasıydı.

Vatandaş sağlığının korunması amacıyla uzun süredir çalışma yürüten Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı sonunda bir karara vardı.

Hazırlanan yeni Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmelik taslağına göre, artık bitkisel ürünlerin ruhsatlandırmasını da denetimleri gibi Sağlık Bakanlığı yapacak.
Tetkikler vatandaş kullanımına sunulmadan yapılacak. Bu ürünler sadece eczanelerde satılacak. Her bitkisel ilacın karekodu olacak. İşte o yeni taslaktan bazı maddeler:

BRAILLE ALFABESİ YER ALACAK

Geleneksel bitkisel tıbbi ürün (GBTÜ) bileşiminde yer alan tıbbi bitkilerin başvuru tarihinden önce Türkiye'de veya Avrupa Birliği üye ülkelerinde en az on beş yıldır, diğer ülkelerde ise otuz yıldır kullanıldığı bibliyografik olarak kanıtlanmış, geleneksel kullanım ile uyumlu endikasyonları bulunan; haricen, oral veya inhalasyon yoluyla kullanılan beşeri tıbbi ürünleri kapsıyor. GBTÜ'nün üzerinde çocuklar, hamile veya emziren kadınlar, yaşlılar ve özel patolojik durumların mevcut olduğu kişiler gibi belirli hasta gruplarına yönelik uyarılar yer alır. GBTÜ'nün sadece eczanelerde satılacağına dair uyarı yer alır.

Karekodun içeriğine dair gözle okunabilir bilgiler yer alır. Reçetesiz satılır ifadesi yer alır. GBTÜ için Braille alfabesi gerekliliği, ürünün ticari ismi ve etkin maddenin elde edildiği bitki kısımları için geçerlidir. Dış-iç ambalajı ve kullanma talimatı Türkçe hazırlanır. Takviye edici gıdalar yönetmelik kapsamı dışındadır. İçerik analizleri yapılır. Ayrıca analiz uzmanları için beşeri tıbbi ürünün beyan edilen kompozisyonuna uygun olup olmadığının, üretici tarafından kullanılan kontrol yöntemleriyle saptanır.

Haberin devamı için tıklayınız 

Anahtar Kelimeler:

bitkisel ilac saglik bakanligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) F (F)
19.10.2018 17:02:11
ZATEN BİTKİSEL İLAÇ RUHSATLARI SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİYORDU, GIDA TAKVİYESİ ADI ALTINDA SATILAN VE TEDAVİ MAKSATLI SATILAN ÜRÜNLER İÇİN BU DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI GEREKİR, SAYIN EDİTÖRLER LÜTFEN BİRAZ DAHA ARAŞTIRIP VE GAZETE YAZARLARINI BİLGİLENDİRİP DOĞRU HABER YAPMALARINI SAĞLAYIN
People
6
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
19.10.2018 14:04:03
Nihayet vatandaşımız hak ettiği özeni görebilecek. Memlekette güzel şeyler de oluyor.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sanko universitesi prof. dr. guner dagli tip fakultesilenfoma lösemi car-t hücre tedavisi cukurova noroloji gunlerirobotik cerrahi doc. dr. taner usta teknolojikalzheimer kongresi prof. dr. mehmet unal prof. dr. asiye nurtenkirklareli sahte muayene kayitlari dolandiricilikdiş hekimi akılcı ilaç kullanımı sakarya il sağlık dr. mustafa ezenales ösymacil servis 112 sağlık çalışanıprof. dr ufuk aydinli gitex 2018 ortopedi omurga cerrahisibitkisel ilaç sağlık bakanlığıorgan nakli eyup kahvecidr. yilmaz ozdemir onkoloji kanserinnsbruck universitesisağlıkta şiddet hekim hemşireTransplantasyon Kongresi prof. dr. mehmet sukru sever prof. dr. ulug eldegezaile hekimi iş stresi karadeniz karçal sezaryen bebek gebe kadın doğum sağlık bakanı recep tayyip erdoğan fahrettin koca adana sehir hastanesi hasta kabul doktor hemşire
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.