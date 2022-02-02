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Bitlis ve Tatvan hastanelerine yeni başhekim ataması
Bitlis ve Tatvan devlet hastanelerine yeni başhekim atamaları yapıldı.
Bitlis ve Tatvan hastanelerine yeni başhekim ataması

Uzm. Dr. Yılmaz Uzun - Op. Dr. Gökmen Reyhanlı

02 Şubat 2022 13:36 - İHA Mücahit Tarlan-Vahit Olcay-Recep Gökhan Kılıç
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Yapılan atamalar sonucunda Uzman Doktor Yılmaz Uzun Bitlis Devlet Hastanesine, Op. Dr. Gökmen Reyhanlı ise Tatvan Devlet Hastanesi başhekimliğinde göreve başladı.

Bitlis Devlet Hastanesinde bir süredir başhekimlik görevini yürüten Dr. Gökhan Lap’ın yerine Tatvan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Uzm. Dr. Yılmaz Uzun göreve başlarken, Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan Erdinç Eren’in yerine ise Op. Dr. Gökmen Reyhanlı göreve başladı.

Anahtar Kelimeler:

bitlis tatvan bashekimi atama devlet hastanesi

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