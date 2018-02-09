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Bitlis'te doktora darp!
Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde görevli doktoru darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Bitlis'te doktora darp!
09 Şubat 2018 - AA
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Bitlis'te hastanede görevli doktoru darbettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde görevli Psikiyatri Uzmanı Mehmet Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, poliklinikte çalıştığı sırada N.B. tarafından darbedildiğini söyledi.

Bunun üzerine darp raporu aldığını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Bugün saat 10.00 civarında poliklinikte hasta muayene ederken bu şahıs içeri girdi ve hiçbir şey demeden bana vurmaya başladı. Beni darbederken gözlüğümün fırladığını hatırlıyorum. Sekreterim geldi ve üzerimden onu aldı. Sonradan öğrendik ki bir gün öncesinden gelmiş ve ben poliklinikte görevli değilken beni sorup gitmiş. Rapor aldım, darp raporu tutuldu ve adli süreç başlattık."

Sağlık çalışanları tepki gösterdi

Hastanenin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan Sağlık-Sen Bitlis Şube Başkanı Baki Kaya, saldırıyı kınadı.

Bir doktora saldıran ve şiddet uygulayan ruh ve zihniyetin anlaşılmasının mümkün olmadığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarına gösterilen şiddet, sağlık hizmetlerinin aksamasına, bazen bir sağlık çalışanının aramızdan ayrılmasına, geride gözü yaşlı insanlar bırakmasına kadar varabilmektedir. Sağlıkta şiddetin önlenmesi toplumsal bir sorumluluktur ve bu toplumun her birimine bu konuda büyük görevler düşmektedir. Şiddetin önlenmesi konusunda alınan tedbirlerin ve yasal düzenlemelerin kararlılıkla uygulanması ve bu uygulamaları destekleyici düzenlemeler yapılmadığı takdirde bu saldırı ne ilk ne de son olacaktır."

Öztürk'ü darbettiği iddia edilen N.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:

darp doktor bitlis

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