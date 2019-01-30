Bitlis'te iki hastane C grubuna yükseldi: Bakanlık onayı alındı

Okur, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Bitlis milletvekillerinin girişimleri sonucu Adilcevaz Onkoloji Hastanesi ve Güroymak Devlet Hastanesinin C grubu hastane rolünde 50 yatakla hizmete devam etmesinin Bakanlığın onayı ile uygun görüldüğünü belirtti.

Onkoloji ve Güroymak Devlet hastanelerinde 6 branşta uzman tabibin hizmet verdiğini aktaran Okur, şunları kaydetti:

"Ancak C grubuna yükseldikten sonra 14 branşta hizmet verecekler. Bu branşlar göz doktoru, kulak burun boğaz doktoru, üroloji uzmanı, radyoloji uzmanı, genel cerrah uzmanı, kadın doğum uzmanı, dahiliye uzmanı, çocuk uzman doktoru, ortopedi, fizik tedavi, acil tıp uzmanı, anestezi ve acil serviste ise 11 pratisyen bulunacak. Adilcevaz Onkoloji Hastanemiz ve Güroymak Devlet Hastanemize, C grubuna yükseldiğinden dolayı Sağlık Bakanlığımızdan doktor, yardımcı sağlık personeli atamalarında ve tıbbi cihaz alımlarında öncelik tanınacaktır."