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Bitlis'teki sağlık personelleri Afrin'e böyle uğurlandı
Bitlis Sağlık Müdürlüğünde görevli 3 personel, TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almak üzere dualarla Afrin'e gönderildi
Bitlis'teki sağlık personelleri Afrin'e böyle uğurlandı
02 Mart 2018 - AA
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Bitlis Sağlık Müdürlüğünde görevli 3 personel, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almak üzere Afrin'e uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törende, sağlık personelleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almak üzere Afrin'e gönderildi.

Kurban kesilmesinin ardından İl Müftüsü Faysal Geylani, harekata katılan kahraman Mehmetçik ve şehitler için dua etti.

Görev değişimi için paramedik İbrahim Sağlam, acil tıp teknisyeni (ATT) Mustafa Gök ve ambulans şoförü Engin Örnek, dualarla uğurlandı.

Törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, personelin sağlık içinde dönmelerini dileyerek "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Sağlıcakla gidip dönmelerini temenni ediyorum. Kahramanlarımıza Allah yardım etsin, ordumuzu muzaffer eylesin. Rabb'im yardımcıları olsun." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

afrin saglik personeli

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