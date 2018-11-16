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Biyolog Gamze Kara sığır tendonlarından yerli kolajen üretti
Eskişehir'de 2017 yılında kadın girişimci biyolog Gamze Kara Mağden tarafından kurulan biyoteknoloji firması "sıfır atık" projesi kapsamında çiftliklerden temin ettiği sığır tendonlarından yüksek teknolojiyle sağlık ve kozmetik sektöründe kullanılmak üzere yerli kolajen üretti.
16 Kasım 2018 - AA
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Biyolog Gamze Kara Mağden tarafından Türkiye'de biyoteknoloji alanına liderlik ve öncülük etmek için 2017 yılında Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ve KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile tam donanımlı laboratuvar altyapısı kurularak deneysel çalışmalara başlayan BUGAMED Biyoteknoloji AR-GE Yazılım firması, 5 kişilik ekiple yenilikçi ürünler ortaya çıkarmak için çabalıyor.
Mağden ve ekibi, sağlık ve kozmetik sektöründe yoğunlukla kullanılan katkı maddelerinden kolajeni yurt dışından uzun sürede ve pahalıya getirmek zorunda kalınca bu soruna çözüm aramak için kolları sıvadı.
Yerli kolajen üretimi için "sıfır atık" projesi kapsamında Balıkesir, İstanbul, Eskişehir gibi kentlerde bulunan çiftliklerdeki sığır tendonlarını toplayan Mağden ve ekibi, yaklaşık bir yıllık çalışma sonunda gramı 300-400 avroya ithal edilen kolajeni üçte bir fiyatına ve tamamen yerli olarak üretmeyi başardı. Mağden ve ekibi tarafından üretilen yerli kolajen, 6 ay içinde piyasaya sunulacak.
 

"Yerli, tedariği kolay, uygun fiyatlı kolojeni geliştirdik"
Firmanın kurucusu Gamze Kara Mağden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sıfır atık" projesi kapsamında projeler geliştirdiklerini ve çiftliklerdeki hayvan kaynaklı atıkları topladıklarını kaydetti.
Söz konusu atıklardan yüksek teknolojili hammadde elde ettiklerini anlatan Mağden, şöyle konuştu:
"İlk önce sağlık ve kozmetik sektöründe yoğunlukla tercih edilen bir hammadde olan kolajeni ürettik. Kolajen biyo uyumluluğu nedeniyle sağlık ve kozmetik sektöründe sıklıkla tercih edilen bir hammadde. Özellikle sağlık sektöründe kullandığımız kolajenin gramını yurt dışından 300-400 avroya alıyoruz. Bu kolajen, dünyada tek bir firma tarafından satılıyor ve yurt dışından gelmesi de uzun süreler alıyor. Bu da bizi çok zorluyordu. İlk olarak firmamızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kolajen ürettik. Daha sonra sektördeki bu açığı ve bu hammaddenin ülkemize sürekli ithal olarak girdiğini görünce piyasanın kolajen üretimini karşılamak için kolları sıvadık. Yerli kolajeni yurt dışındaki fiyatının üçte birine ürettik. Yerli, tedariği kolay, uygun fiyatlı kolojeni geliştirdik. Yaklaşık 6 ay sonunda ürünümüzü piyasaya sunacağız. Devlet yatırımları ya da melek yatırımcılarla desteklenirsek endüstriyel boyutlarda üretim yaparız ve fiyatları daha da düşürürüz."
 

Sıfır atık projesi kapsamında yerli kolajen 
Mağden, kolajen üretiminde kullandıkları sığır tendonlarını Balıkesir, Eskişehir, İstanbul ve çevrelerde bulunan akredite olmuş çiftliklerden temin ettiklerini aktararak, "Sıfır atık projesi kapsamında aldığımız hayvansal atıkları, belirli kimyasal proseslerden geçirerek, yüksek teknolojiyle yerli kolajen elde ediyoruz. Sıfır atık kapsamında çalıştığımız için ülkemizin geleceği için güzel bir adım atıyoruz. Hedefimiz endüstriyel üretime geçtiğimizde üretim miktarını artırıp maliyetleri düşürerek yurt içinde uygun fiyatlarla buna ulaşımı sağlamak." diye konuştu.

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