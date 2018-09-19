SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Biyoloji Profesörü Lyme virüsüne karşı 'Acil Eylem Planı' hazırlanması gerektiğini savundu
Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Barbaros Çetin, lupus, Alzheimer, epilepsi, kronik yorgunluk, huzursuz bacak sendromu, kalp hastalıkları ve alerji gibi birçok hastalığın nedeninin lyme virüsü olduğu iddiasında
Biyoloji Profesörü Lyme virüsüne karşı 'Acil Eylem Planı' hazırlanması gerektiğini savundu
19 Eylül 2018 - Milliyet
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kene kaynaklı hastalığın Türkiye için ciddi bir tehdit unsuru olduğunu savunan Çetin, “Salgın haline gelen virüs AIDS’ten daha fazla tehdit oluşturuyor. 365’e yakın hastalığın nedeni olan Lyme virüsü anne sütü, gözyaşı, sivrisinek ve kan emici hayvan ısırığının yanı sıra organ nakli ve cinsel yolla da bulaşabiliyor” dedi.

Milliyet Gazetesinden Gökhan Kam'ın haberine göre Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) aldığı karar çerçevesinde ‘Acil Eylem Planı’ hazırlanması gerektiğini söyleyen Çetin, “Türkiye de acilen Lyme ile ilgili bir eylem planı hazırlamalı. Bu hastalık dünyanın karşılaştığı yeni bir salgın. Lyme hastalığı ekonomik açıdan da ülkeleri vuruyor. Çünkü hastalık 365 hastalığı taklit ediyor” dedi.

Kan testi ile hastalığın tespit edilebildiğini aktaran Çetin, “Wester blot testi şu an için en kullanışlı test. Bu test bütün dünyada şu an sorun. Test daha da geliştirilmeli. Bakteriye karşı aşı da yok. Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde özel labarotuvarlarda birkaç merkezde yapılıyor. Hastalık ile ilgili farkındalılık artmalı, üniversitelerde kürsüler kurulmalı. Çok geç kaldık” uyarısında bulundu.
 

Lyme hastalığı nedir?

Lyme hastalığı, ‘Spirochete’ adı verilen bir bakterinin neden olduğu kene kaynaklı bir hastalıktır. Lyme hastalığı, etkilenen bir kişiden diğerine bulaşıcı değildir. Lyme hastalığı deride, eklemlerde, kalpte ve sinir sisteminde anormalliklere neden olabilir. Hastalığın 3 evresi vardır. Bunlar: Hastalık henüz vücuda yayılmamıştır, hastalık vücuda yayılmaya başlamıştır ve hastalık tüm vücuda yayılmıştır. Lyme hastalığının 1. evresinin belirtileri bakteriyi kaptıktan günler ya da haftalar sonra görülür. Bu belirtiler nezlenin belirtilerine çok benzerdir: Üşümeli titreme, ateş, genel bir halsizlik, baş ağrısı, eklemlerde ağrı, kas ağrısı, sertleşmiş boyun. Belirtiler gidip gelebilir fakat hastalığa müdahale edilmezse beyne, kalbe ve eklemlere yayılabilir.

Anahtar Kelimeler:

lyme prof dr barbaros cetin dunya saglik orgutu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) serap seçkin (biyolog-hemşire)
19.09.2018 09:42:11
lyme hem virüs hem de bakteriymiş. öğrendiğim iyi oldu. bilimsel haber yaparken çam devirmek bu olsa gerek
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
unicef önlenebilir hastalık birlesmis milletlerLYME Prof. Dr. Barbaros Çetin dunya saglik orgutumehmet oz suriye afad ifrceeg prof. dr. adrian nestor scarborough universitesi dr. dan nemrodovadana sehir hastanesi hasta kabul doktor hemşire
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.