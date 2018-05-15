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Biyoteknoloji ve Biyobenzer İlaçlardaki Son Gelişmeler
Son yıllarda daha da önem kazanan biyoteknoloji ve biyobenzer ilaçlar alanındaki gelişmelerin paylaşıldığı toplantıda Doç. Dr. Umut Demirci “biyolojik ilaçların ve biyobenzerlerin hastalara ek tedavi seçenekleri sunma potansiyeli olduğunu” ifade etti
Biyoteknoloji ve Biyobenzer İlaçlardaki Son Gelişmeler
15 Mayıs 2018 -
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Biyoteknoloji alanında çalışan ilaç şirketi Amgen tarafından 9 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen toplantıda biyoteknoloji ve biyobenzer ilaçlar konusunda yaşanan son gelişmeler paylaşıldı.  Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Umut Demirci’nin konuşmacı olduğu toplantı, 20. yüzyılın başında temelleri atılan modern biyoteknolojinin günümüzde ulaştığı noktanın değerlendirilmesiyle başladı.

Biyolojik ve biyobenzer ilaçlar hastalara ek tedavi seçeneği sunuyor

Doç. Dr. Umut Demirci yaptığı konuşmada, laboratuvar ortamında kimyagerlerce üretilen geleneksel kimyasal ilaçlar ile biyolojik ilaçlar arasındaki farklılıklara değinirken, eşdeğer ilaçlar ile biyobenzerlerin farklılıklarını da vurguladı. Daha karmaşık bir üretim süreci gerektiren biyolojik ilaçların ve biyobenzerlerin hastalara ek tedavi seçenekleri sunma potansiyeli olduğunu ifade eden Demirci, dünya genelinde 800 milyondan fazla hastanın toplam 200’den fazla biyoteknolojik ürün kullandığını açıkladı. Genetik mühendislik teknikleri kullanılarak hücresel DNA’nın değiştirilmesi ile üretilen biyoteknolojik ilaçların daha çok enjeksiyon veya infüzyon yoluyla uygulanabildiğini de söyleyen Demirci, biyobenzer ilaçların tıpkı kar taneleri gibi olduklarını, orijinal biyolojik ilaca bezediğini ama birebir aynısı olmadığını dile getirdi.

Biyobenzerlerin ekonomik katkısı göz ardı edilemez

“Referans biyolojik ilaçla büyük oranda benzerlik gösteren, güvenlik, saflık ve etkinlik anlamında klinik açıdan önemli bir fark göstermeyen biyobenzerler, hastaların biyolojik tedavilere erişimini artırma potansiyeline sahiptir” diyen Demirci, kısa klinik araştırma programları ve benzeri özellikleri sayesinde sağlanan verimliliğin sağlık hizmetleri açısından ciddi bir maliyet tasarrufu sağladığına da değindi.

Amgen’in üretim sürecinde kalite kontrolü sağlamak üzere benimsediği prensiplerden, Quality by Design’dan (QbD) (Tasarımda Kalite) da bahseden Demirci, yüksek kaliteli ve güvenilir üretimin en az bilimsel yenilikler kadar önemli olduğunu söyledi. Biyobenzer ürünlerde ikame, izlenebilirlik, tüm biyolojik ilaçların ayırt edilebilir isimlere sahip olması gibi gerekleri de ayrıntılı şekilde açıkladı.

 

Anahtar Kelimeler:

biyobenzer biyoteknolojik ilac

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1) Dr (Uzm)
16.05.2018 10:25:44
Farmasötik eşdeğer: Bire bir aynı
Biyoeşdeğer=Biyobenzer:% 90 benzer
Terapotik eşdeğer: Tedavi güçleri eşdeğer


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