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BM Nansen Mülteci Ödülü'nü yaşamını mültecilere adayan cerrah Evan Atar Adaha'ya verdi
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2018 Nansen Mülteci Ödülü'ne yaşamını Güney Sudan'da "zorla yerinden edilen" ve "zulme maruz kalan" mültecilere adayan cerrah Evan Atar Adaha'yı layık gördü.
BM Nansen Mülteci Ödülü'nü yaşamını mültecilere adayan cerrah Evan Atar Adaha'ya verdi
25 Eylül 2018 - AA
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BMMYK'dan yapılan açıklamada Adaha'nın, Güney Sudan'ın kuzeydoğusundaki hastanesinde 200 binden fazla kişiye sağlık hizmeti verdiği belirtildi.

Açıklamada, Adaha ve ekibinin, Bunj kasabasındaki Maban Maban Hastanesinde sınırlı ekipman ve malzemeye rağmen zor koşullar altında haftada ortalama 58 ameliyat yaptığına işaret edildi.

Cerrah Adaha'nın kimi zaman aralıksız 48 saat çalışarak hastaların tedavisi için büyük fedakarlıklarda bulunduğu vurgulandı.

Adaha'nın son 20 yılını zorla yerinden edilen ve zulme maruz kalan mülteci hastalara adadığı ve özveriyle çalıştığı ifade edilen açıklamada, tüm bu nedenlerden dolayı 2018 Nansen Mülteci Ödülü'nün kendisine verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. 

2018 Nansen Mülteci Ödülü, 1 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek törenle Adaha'ya takdim edilecek. 

BMMYK İyi Niyet Elçisi Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Cate Blanchett de ödül törenine katılarak bir konuşma yapacak. 

BM'nin ilk Mülteciler Yüksek Komiseri olan Norveçli kaşif Fridtjof Nansen'in adını taşıyan ödül, her yıl mültecilere yaptığı yardımlarla öne çıkan kişi ve gruplara veriliyor.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklendi. 

Ülkedeki iç savaş, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin evini terk etmesine neden oldu. 

Taraflar, aylardır süren yeni barış müzakereleri kapsamında bu ay nihai barış anlaşmasını imzaladı.

Anahtar Kelimeler:

evan atar adaha

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