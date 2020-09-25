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BM'den Putin'in aşı teklifine yanıt gecikmedi
Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın korona virüs aşısının olumlu sonuç verdiğini ve BM yetkililerine ücretsiz verebileceklerini dile getirmişti. Bu teklife ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yanıt verdi. Gazetecilerin sorusu üzerine Dujarric, ''Cömert teklif için teşekkür ediyoruz,'' diyen Dujarric, ''Bilimin rehberliğinde hareket ediyoruz ve bu teklif de yine tıbbi birimimizce gözden geçirilecektir.'' diye konuştu.
BM'den Putin'in aşı teklifine yanıt gecikmedi
25 Eylül 2020 09:27 - AA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM 75. Genel Kurulu için yayınladığı videoda gündeme ilşkin önemli konulara değindi. Putin burada Rusya'nın kendi Kovid-19 aşısını, isteyen BM yetkililerine ücretsiz olarak vermeye hazır olduğunu duyurdu. Bu teklife ise BM'den yanıt gecikmedi.

"BM'NİN TIBBİ BİRİMİ DEĞERLENDİRECEK"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Rus Devlet Başkanı Putin'in Kovid-19 aşısı teklifini kabul edip etmeyecekleri sorularını yanıtladı.

Dujarric, ''Cömert teklif için teşekkür ediyoruz,'' diyen Dujarric, ''Bilimin rehberliğinde hareket ediyoruz ve bu teklif de yine tıbbi birimimizce gözden geçirilecektir.'' ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

vladimir putin rusya devlet baskani kovid-19 asisi

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