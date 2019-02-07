SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Böbrek tümörüne 'ablasyon' ile müdahale: 'Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunacağız'
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Sultan Demir, böbreğindeki kötü huylu tümörden çevredeki dokuların yanmaması için karın içine su verilerek "ablasyon" adı verilen yakma işlemiyle kurtuldu
Böbrek tümörüne 'ablasyon' ile müdahale: 'Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunacağız'
07 Şubat 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sultan Demir'in böbreğindeki kötü huylu tümöre, ameliyatsız "ablasyon" adı verilen yakma işlemiyle müdahale edildi. İşlem sırasında, karın içine su verilmesi sayesinde çevredeki dokuların zarar görmesi de önlendi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesinde 10 dakika süren işlem sonrası bir gece gözlem altında tutulan Sultan Demir (70), ertesi günü tabucu edildi.

SDÜ Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Demet Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın 8 yıl önce böbreğindeki kötü huylu tümör sebebiyle ameliyat olduğunu ancak daha sonra aynı yerde ameliyatla temizlenemeyecek boyutta yeni bir tümör odağı oluştuğunu söyledi. 

Bu yeni odağa "ablasyon" yöntemi uyguladıklarını belirten Ünal, "Tomografide görerek aynı biyopsi yapıyormuş gibi küçük bir delikten girerek yakarak ablasyon uyguladık. Operasyonun özelliği Türkiye'de belki ilk, dünyada da birkaç merkezde yapılan organ dışı karaciğer, dalak ve böbrek dışında karın içi yağ dokusu içinde olan tümöre müdahale şekli bu." ifadelerini kullandı.

Ünal, yöntemin oldukça nadir uygulandığını vurgulayarak "Hastalığın öncesi ve sonrası görüntülerini de ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlamayı düşünüyoruz" dedi.

EN ÇOK KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLERDE UYGULANIYOR

Tedavi işleminin lokal anestezi ile hafif uyuşturularak yapıldığına işaret eden Ünal, şöyle devam etti:

"Hastanın 10-15 dakika yatma süresi oluyor. Hastamızın tümörünün özelliği nedeniyle etrafındaki dokular yanmasın diye karın içine su verdik. Bu su sayesinde çevredeki kalın bağırsak ve kas dokuları yanmadı.10 dakikalık ablasyon sonrası hasta bir gece ağrı kontrolü için yatırıldı ve gözlendi, bir gün sonra taburcu edildi. Bu operasyon literatürde en çok karaciğerde, birkaç vaka dalakta, akciğerde yine hem yakarak hem de dondurarak tedaviler uygulanmakta. En çok kötü huylu tümörlerde ve kötü huylu tümörlerin birçok çeşidinde uygulanabilen bir yöntem. Bazı durumlarda cerrahi yönteme alternatif, bazı durumlarda da ameliyat için zaman kazandırabiliyor. Karaciğerde özellikle hastanın nakil olması için tümörün küçültülerek nakil durumuna girmesi sağlanıyor. İyi huylu tümörlerde de eğer kanama varsa kasıktan girilerek anjiyo ile birlikte ablasyon uygulanıyor."

Ünal, nadiren de olsa bu operasyondan sonra tekrar tümör oluşması ihtimali bulunduğunu ancak ikinci kez aynı yöntemin uygulanmasında, cerrahi yöntemlerdeki bir risk olmadığını, güvenceyle tekrarlanabildiğini bildirdi. 

İşlem sonrası sağlığına kavuşan hasta Sultan Demir ise bir yıldır rahatsızlığı olduğunu belirterek "Şimdi çok iyiyim. Operasyondan sonra herhangi bir sıkıntım olmadı. Bu şikayeti olanlar çekinmesin gelsin. Doktorlarımın eline koluna sağlık. Allah onlara zeval vermesin. Onlar olmasa biz bu günleri göremeyeceğiz. Artık günlerimi çok rahat geçiriyorum" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

suleyman demirel universitesi tip fakultesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
meme protezi FDA Binita Ashar meme protezikalp rahatsızlığı Tayyar Sarıoğlu Çocuk Kalp Cerrahisi Trakya Üniversitesi KLİMİK HepatitSüleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesikaçak ilaç Mersin tablet sprey göz damlası TÜSAD sigara tütün kullanımı Nazmi BilirBelfast Queen's Üniversitesi Diş Hekimliği gebe vajinal akıntıstetoskop yapay zeka Johns Hopkins Üniversitesisahte rapor BartınAmerikan Plastik Cerrahi Derneği liposuctionEge Üniversitesi robotik cerrahi Sinan Ersin Özer Makayonkoloji ilaç TÜBİTAK onkoloji ilacı Karaciğer Nakli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesisalgın bulantı kusma diş hekimliği fakültesi devlet üniversitesi Resmi Gazete immünoglobülin
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.