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Böbrek yetmezliği çeken kedisi için bulamadığı ilacın formülünü geliştirip kendi üretti
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yücel Meral ile Prof. Dr. Duygu Dalgın'ın geliştirdiği, kedi ve köpeklerin tedavilerinde kullanılabilecek takviye ürün, yurt dışından da talep görüyor.
Böbrek yetmezliği çeken kedisi için bulamadığı ilacın formülünü geliştirip kendi üretti
26 Ocak 2022 16:23 - AA Mehmet Kumcağız
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Meral'in evinde beslediği "Yumuk" isimli Van kedisinde 4 yıl önce böbrek yetmezliği başladı.

Kedisini tedavi etmek amacıyla içinde probiyotik bulunan takviye ürünü yurt dışından getirmeye çalışan Meral, bunu gerçekleştiremeyince Veteriner Fakültesinden arkadaşı Prof. Dr. Duygu Dalgın ile evcil hayvanlarda böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılabilecek takviye ürün geliştirmek için araştırma yapmaya başladı.

OMÜ Teknopark'ta Profarge adlı firma kuran Meral ve Dalgın, mikroenkapsülasyon tekniğiyle (gıda sektöründe genellikle sıvı damlacıkların, katı partiküllerin veya gaz bileşenlerinin gıda saflığında kaplama materyalleriyle kaplanması) çift katman olarak kapsüllenen sinbiyotik (prebiyotik ile probiyotiklerin kombinasyonu) takviye ürün geliştirip üretimi için 9 ay önce özel bir firmayla anlaştı.

Üretimine başlanan ürün, yurt içinde kullanımının yanı sıra Belçika'ya da gönderiliyor.

Prof. Dr. Meral, AA muhabirine, geliştirdikleri ürünün Türkiye'de benzerinin bulunmadığına işaret etti.

Böbrek yetmezliği çeken kedisi için bulamadığı ürünü kendilerinin yaptığını anlatan Meral, evcil hayvanların sağlığı için geliştirdikleri ürünün büyük fayda sağladığını vurguladı.

Probiyotiklerin canlılar için yararlı bakteriler olduğuna dikkati çeken Meral, şunları söyledi:

"Avrupa'da çok fazla kullanılan bir ilaç vardı. Pahalı ve getirilmesi yasak olan bir ilaçtı. 'Biz de yapabilir miyiz?' diye düşündük. Avrupa'daki ilacın etken maddelerine bakıp geliştirmeye başladık. Bu dönemde Yumuk'u kaybettik. Sonra Duygu hocam ile çalışmaya başladık. Formül geliştirdik. Ürüne çok talep oldu. Hatta Belçika ve Amerika'daki iki firma bu takviye ürünü almak için girişimlerde bulundu."

Ürün, yaklaşık 4 yıllık klinik ve ARGE çalışmaları sonucu geliştirildi

Prof. Dr. Dalgın ise Türkiye'de bugüne kadar kedi ve köpekler için kullanılan probiyotiklerin yurt dışından geldiğini, ilk kez yerli üretim yaptıklarını aktardı.

Geliştirdikleri sinbiyotik ürünün bağırsağa kadar bozulmadan gitmesinin önemli olduğunun altını çizen Dalgın, "Alınan bakterinin kalın bağırsağa kadar gidebilmesi için bir kapsül içine konulması ve mide asitlerinden etkilenmemesi gerekiyordu. Tedavinin daha yararlı olması için organik kapsülasyon sistemi ile çift kapsüle aldık. Sinbiyotik ürün böylece bağırsağa kadar sağlam gidiyor ve orada tam gücünü gösteriyor. Özellikle böbrek yetmezliğinde çok faydasını gördük." diye konuştu.

Ürünü yaklaşık 4 yıllık klinik ve AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiklerini dile getiren Dalgın, Belçika'dan da talep aldıklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

veteriner hekim takviye urun evcil hayvan probiyotik

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