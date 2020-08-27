Boehringer Ingelheim Türkiye'ye Stevie Awards'dan 10 ödül

Boehringer Ingelheim, Türkiye, 26 Ağustos 2020 – Boehringer Ingelheim Türkiye, dünya çapında organizasyonların ve profesyonellerin başarılarını ve olumlu katkılarını onurlandıran, iş dünyasının en önemli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Stevie Awards 2020’de, büyük ödül GRAND STEVIE dahil olmak üzere 10 ödüle layık görüldü.

Ödül alan 50’nin üzerinde firma arasından en yüksek skoru toplayarak GRAND STEVIE ödülünü almaya layık görülen Boehringer Ingelheim Türkiye; inme hastalarının en hızlı şekilde teşhis edilmesini ve doğru zamanda doğru merkeze gönderilmesini sağlamak için hayata geçirilen “İnme 112” projesiyle 7 ödül, sağlık profesyonelleri ile etkileşimde dijital dönüşüme odaklanan “Sağlık Profesyonelleriyle Etkileşiminde Dijital Dönüşüm” projesiyle 2 ödül kazandı.

GRAND STEVIE ödülünün yanı sıra 6 Altın, 2 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplam 9 Stevie Ödülü daha kazanarak 2020 organizasyonunda bir rekora imza atan Boehringer Ingelheim Türkiye, 25 Ağustos günü sanal olarak gerçekleştirilen gala etkinliğinde ödüllerini aldı.

“Daha fazla sağlık için yenilikçi çözümlere odaklanıyoruz”

Sağlıkta dijital dönüşüme odaklanmanın hem hastaların tedavisi ve hastalıkların teşhisi hem de hekimlerle etkileşimi önemli bir şekilde dönüştürdüğünü belirten Boehringer Ingelheim Türkiye Genel Müdürü Evren Özlü, “Yeni dijital araçlar bu alandaki tutkumuzu beslerken; fikirlerin büyümesine de yardımcı oluyor. Hastaların değişen ihtiyaçlarını karşılamak için globaldeki en iyi uygulamaları ve yenilikçi medikal eğitimleri sunmaya, araştırma ve geliştirme yeteneklerimizi artırmaya odaklanıyoruz. Bu konuda attığımız öngörülü adımların böylesine önemli bir organizasyon tarafından ödüllendirilmesi bizim için gurur verici. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarımıza daha büyük heyecanla devam edeceğimize inancımın tam olduğunu belirtmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Boehringer Ingelheim hakkında

Hem insan hem de hayvan sağlığını ve yaşam kalitesini geliştirme hedefiyle faaliyet gösteren araştırma odaklı ilaç şirketi Boehringer Ingelheim, yaşamları değiştiren çığır açıcı tedaviler yaratma misyonuyla hareket ediyor. Kurulduğu 1885 yılından günümüze aile şirketi kimliğini sürdüren firma, vizyonunu uzun vadeli belirleyebilme özgürlüğü sayesinde geleceğin sağlık sorunlarını tespit etmek için çalışıyor ve tıbbi ihtiyacın yüksek olduğu alanlarda en çok fayda sağlayabileceği alanları hedefliyor.

Dünyanın lider araştırma odaklı ilaç şirketleri arasında yer alan Boehringer Ingelheim, 51 bini aşkın çalışanıyla insan sağlığı ilaçları, hayvan sağlığı ve biyofarmasötikler fason üretim olmak üzere üç iş alanında inovasyonla değer yaratmaya devam ediyor. 2019 yılında net 19 milyar Euro ciro elden eden Boehringer Ingelheim, yaklaşık 3,5 milyar Euro tutarındaki Araştırma ve Geliştirmeye (Ar-Ge) yatırımları sayesinde inovasyonları desteklerken hayat kurtaran ve yaşam kalitesini yükselten gelecek nesil ilaçların geliştirilmesine de katkı sağlıyor.

Boehringer Ingelheim, yaşam bilimleri topluluklarıyla iş birliklerinin ve uzman çeşitliliğinin gücünü benimseyerek daha fazla bilimsel fırsatı gerçeğe dönüştürüyor. Bugünün ve yarının hastalarının yaşamlarını değiştirecek bir sonraki tıp buluşunun hayata geçmesine ivme kazandırıyor.

