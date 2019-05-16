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Boğaziçi Üniversitesi'nde Akıllı Ortopedik İmplant cihazı geliştiriliyor: 'Enfeksiyona karşı da harekete geçebilecek'
Boğaziçi Üniversitesi'nde kalça değişim ameliyatlarında kullanılan protezin herhangi bir sebepten başarısız olduğunu erken teşhis edecek, bulunduğu ortamı izleyecek ve enfeksiyon tanısı konulursa enfeksiyona karşı harekete geçebilecek "Akıllı Ortopedik İmplant" cihazı geliştiriliyor
Boğaziçi Üniversitesi'nde Akıllı Ortopedik İmplant cihazı geliştiriliyor: 'Enfeksiyona karşı da harekete geçebilecek'
16 Mayıs 2019 - AA
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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sema Dumanlı Oktar liderliğinde, BOUNtenna Laboratuvarı bünyesinde geliştirilecek cihaz, ameliyattan sonra oluşabilecek başarısızlığı insan bedeninde geri dönüşü olmayan hasarları oluşmadan önceden tahmin edebilecek. 

Sema Dumanlı Oktar, "Giyilebilir sensörler gibi bedenimizin içine yerleştirilebilen protezler de neden akıllı olmasın?" sorusundan yola çıkarak geliştirdikleri Akıllı Ortopedik İmplant'a (AkIm/ SimpliFy-B) ilişkin şu bilgileri verdi:

"Günümüzde sağlık hizmetlerinden yararlanma biçimimizde teknolojinin sunduğu imkânlar hızla yükseliyor ve mühendislik bilimlerindeki ilerlemeler ortopedik protez pazarında da çok önemli dönüşümler yaratıyor. Öte yandan protezlerin vücuda yeterince iyi yerleştirilmemiş olması, zaman içinde kullanılan materyalin aşınması veya enfeksiyona bağlı sorunlar hala sıklıkla yaşanmakta. Bu tarz başarısızlıklar çoğu zaman yeni bir ameliyat daha gerektiriyor ve hastanın yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Hatta bazı durumlarda uzvun kesilmesine veya hastanın yaşamını yitirmesine sebep olabiliyor. Bu sonuçları minimize etmek amacıyla geliştirmekte olduğumuz akıllı implant tasarımıyla ameliyattan sonra oluşabilecek başarısızlığı insan bedeninde geri dönüşü olmayan hasarlar oluşmadan önceden tahmin edecek, bizi uyaracak ve hatta bir adım daha atıp enfeksiyon ile savaşabilecek bir cihaz geliştirmeyi amaçlıyoruz."

Ortopedik implantların yanı sıra bedenin herhangi bir yerinde herhangi bir ameliyattan sonra enfeksiyon riskinin olabileceğini, enfeksiyon oluşup oluşmadığını önceden belirlemenin önemli olduğunu anlatan Oktar, şunları kaydetti:

"Özellikle antibiyotiğe karşı direnç geliştirmiş bakterilerin oluşturduğu enfeksiyon söz konusu ise protez ameliyatla çıkartılıp, enfeksiyon temizleniyor ve antibiyotik tedavisinin ardından tekrar yeni bir implant değişim ameliyatı yapılıyor. Bizim tasarladığımız cihazda ise bu zorlu yola girilmeden önce beden içinde implantın yakın çevresinde sıcaklık artışını izleme ve titreşim yani ses dinleme yoluyla olası bir sorunu erken tespit etmeyi planlıyoruz. Burada protezin içine elektronik bir devre yerleştireceğiz. Bu devre beden içinden beden dışına kablosuz veri aktarımı yapacak. Bu veriyi bedeninizin üzerine yerleştirilen, kumaş gibi esnek materyaller üzerinde geliştirdiğimiz giyilebilir bir cihaz alacak. Giyilebilir cihaz gerekli hallerde enfeksiyon ile savaş modülünü aktive edebilecek."

Oktar, beden içi şartları gözlemleyebilen ve kablosuz iletişim yoluyla hastanın diğer cihazları ile iletişime geçecek tasarımın yakın gelecekte sektörde yerini almasını beklediklerini ifade ederek, bu projenin Türkiye'nin sağlıkta yüksek teknoloji ihraç etme potansiyeli bakımından önemli bir adım olacağını belirtti.

Diyabet hastaları için giyilebilir medikal cihaz

Giyilebilir medikal cihazların kullanımının hızla arttığına değinen Oktar, giyilebilir cihazlarda esnek ve dönüştürülebilir anten tasarımı alanında projeler yürüttüklerini ifade etti.

Oktar, gelecek projeleri arasında diyabet hastaları için giyilebilir medikal cihaz tasarımı olduğunu da açıklayarak, "Sürekli glikoz izlemesi yapan giyilebilir medikal cihazların Sağlık Nesnelerinin İnterneti'nin en etkili kullanım alanlarından biri olacağını tahmin etmek güç değildir. BUMerANg adlı projemizde de kontak lens tabanlı glikoz algılayıcısından ölçüm alan ve beden üzeri veya beden dışı bağlantı kurabilen bir akıllı gözlük tasarlamayı planlıyoruz." bilgilerini paylaştı.

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