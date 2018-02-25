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Boğazında unutulan iğne 19 yıl sonra çıkarıldı
- Manisa'nın Soma ilçesinde, 3 yaşındayken bademcik ameliyatı sırasında boğazında iğne unutulan Cansız, 19 yıl sonra geçirdiği operasyonla iğneden kurtuldu
Boğazında unutulan iğne 19 yıl sonra çıkarıldı
25 Şubat 2018 -
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Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Meltem Cansız’ın 3 yaşındayken geçirdiği bademcik ameliyatında boğazında unutulan iğne 19 yıl sonra başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Baba Ahmet Cansız, kızının 3 yaşındayken doktorların tavsiyesi üzerine Soma Devlet Hastanesi'nde 1999 yılında bademcik ameliyatı geçirdiğini söyledi.

Belirli bir zaman sonra kızının yüzünün sağ tarafı ile başı ve kulağında ağrılar başladığını dile getiren Cansız, tekrar tekrar hastanelere gittiklerini ama sorunun kaynağını bulamadıklarını kaydetti.

Cansız, kızı 14 yaşındayken bir doktorun tavsiyesi üzerine çektirdikleri röntgen sonucu boğazında ameliyat iğnesinin tespit edildiğini ifade ederek, sonrasında yaşadıkları süreci şöyle ifade etti:

"Filmde iğne tespit edilince İzmir'de Ege Üniversitesine gönderdiler. Gittik ve 2,5 saat ameliyatta kaldı. Ameliyata girmeden iğnenin şah damarının hemen yanında yağ dokularının sinirlerin ve kasların bulunduğu bölgede olduğunu söylediler. 'Çok tehlikeli bir ameliyat, yanlış bir hata yaparsak veya en ufak bir hatamızda kızınızın bir tarafı felç olabilir ya da şah damarına dokunursak kızınızı kurtaramayız.' dediler. Biz bu riski göze alarak yine de ameliyata müsaade ettik. Ameliyattan çıktı doktor, 'Çok istedim ama iğneyi bulamadım, özür diliyorum.' dedi."

Kızının iğneyle yaşamaya devam ettiğini ve ağrılarının son bulmadığını anlatan Cansız, en son İzmir'de özel bir hastaneye başvurduklarını söyledi.

Cansız, "Şansımızı bir kez daha denemek istedik. Kendisinden bin kere Allah razı olsun Doç. Dr. Çağlar Çallı beyefendiye teşekkür ediyorum. Onun 'Ben bu ameliyatı yaparım.' dedi ve kızımın ameliyatını yaptı. Çocuğumun boğazındaki iğneyi aldı. İşte o zaman dünyalar bizim oldu. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlığına kavuşan Meltem Cansız, sonuçtan memnun olduğunu belirterek, "İnancımı hiç kaybetmedim, sonucun ne olacağını bilmeden girdim ben o ameliyata. Ölüm, felç olma riskim çok fazlaydı. 'Yaşayamayabilirsin.' dediler. Biz bile bile ameliyata girdik. Sonucu da güzel oldu." diye konuştu.
 

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malpraktis ameliyat

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