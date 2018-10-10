Bölgenin en iyi sağlık hizmeti veren hastanesi akredite hastaneleri arasına girmeyi hedefliyor

Önceki yıllara göre sağlık alanındaki başarısını arttıran Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde 100 üzerinden 93 puan alarak bölgenin en iyi sağlık hizmeti veren hastanesi seçildi. Van Merkez, Bitlis, Muş, Hakkari illeri ile Ağrı'nın Patnos ve Doğubeyazıt ilçelerindeki yaklaşık 2,5 milyon nüfusa hizmet veren Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, deneyimli uzman kadrosu ve son teknoloji tibbi cihazlarla hastalara her türlü ameliyatlar yapılıp, sağlık hizmeti verebiliyor. Sahip olduğu konforuyla büyükşehirlerdeki bir çok hastaneden daha kaliteli sağlık hizmeti veren Eğitim Araştırma Hastanesi'nin hedefi, akredite alan hastaneler arasına girmek.

Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, çevre kentlerle birlikte 2,5 milyon nüfusa hizmet veren bir hastane olduklarını belirterek,"Van Eğitim Araştırma Hastanesi, 2'inci Sağlık Bilimleri alanında yer alan bir hastane.Van ili içerisinde bir milyon 200 bin nüfusa, çevre illerle birlikte 2,5 milyon nüfusa hizmet veren bir hastane durumundayız. 300 bin metrekare arsa alanına sahip. Bunun 200 metrekaresi kapalı alan. Yaklaşık 300'e yakın uzman hekim doktorumuz var. Bunun 250 tanesi klinisyen, yani polikliniği olan hekimimiz. Bin 500 tane yatağımız mevcut. Bu yatakların 160 tanesi Yoğun Bakım hastaları için. Günlük muayene sayımız 220 bin. Bunun 80 bini acil muayene.Sağlık alanında güzel hizmetlerimiz de var.Bunun dışında hastanemiz, ayda yaklaşık 5 bin ameliyatın yapıldığı bir hastane. Doğum sayısı aylık bin 500 civarında."dedi.

HEDEF, AKREDİTASYONLU HASTANELER ARASINA GİRMEK

Doç. Dr. Parlak, Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Sağlıkta Kalite Stardartları üzerinden yakın zamanda değerlendirme geçirdiğini, bu değerlendirmede 93 puan aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu puanı almak hakikaten kolay değil. Yani devletimizin bu kadar yatırımının içerisinde, biz de hizmeti nasıl verebiliriz diye tüm arkadaşlarımızla, çalışmalarımızla buralara ulaştık ve 93 puan aldık. Sağlıkta kalite hizmetleri değerlendirmesi bütün kalite kitapçığından bunun içerisinde sağlık bakım, otelcilik, sivil savunma hizmetleri ve acil durum eylem planı üzerinden bir değerlendirme yapıldı ve 93 puan aldık. Bu puanı almak demek, hakikaten ayrıntılı bir şekilde inceleniyorsunuz demek. Bizim arkadaşlarımız bu kalite denetiminde çok özveriyle çalıştılar. Bundan sonraki hedemiz 95'in üzerinde puan almak. Bundaki amaç da, akreditasyona başvurmak. "