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Bolivya'da Sağlık Bakanı, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı
Bolivya'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Marcelo Navajas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için gerekli olan solunum cihazı satın alımında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
20 Mayıs 2020 23:29 -
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Ulusal basında yer alan habere göre, Bolivya Suçla Mücadele Özel Gücü (FELCC) Direktörü Ivan Rojas, Sağlık Bakanı Navajas'ın, başkent La Paz'daki FELCC biriminde yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili verdiği ifadenin ardından gözaltına alındığını açıkladı.

Navajas'ın hangi suçla itham edileceğine değinmeyen Rojas, "Gözaltına alınan ve ifade vermek için çağrılan birçok kişi var. Soruşturma şeffaf bir şekilde devam ediyor, soruşturmaya adı geçen kişiler dahil edilecek." ifadesini kullandı.

Bolivya'da geçen hafta İspanya menşeli bir şirketten 170 solunum cihazı alımında yolsuzluk yapıldığı ve değerinin üzerinde ödeme yapıldığı gerekçesiyle birçok sağlık bakanlığı çalışanı gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Bakan Navajas'ın yanı sıra Sağlık Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Fernando Valenzuela ile Sağlık Altyapısı ve Tıbbi Cihazlar Ajansı (Aisem) Genel Müdürü Geovanni Pacheco'nun da olduğu açıklanmıştı.

Solunum cihazlarını satan GPA Innova şirketi, cihazların doğrudan Bolivya'daki geçici Jeanine Anez hükümetine değil, aracılar vasıtasıyla satıldığını ve cihazın fiyatının yaklaşık 10 bin dolar olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan, hükümetin cihaz başına 27 bin dolardan fazla ödeme yaptığı açıklanmıştı.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in şiddet eylemleri ve ordunun baskısıyla istifa etmesinin ardından Jeanine Anez geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

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bolivya saglik bakani

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