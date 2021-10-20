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Bolsonaro'ya salgın yönetimi soruşturması: Cinayet dahil 11 farklı suçla itham edildi
Brezilya’da bir grup senatör, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarısız olduğu iddiasıyla 11 farklı suçtan hüküm giymesini öneren bir raporu tartışıyor.
Bolsonaro'ya salgın yönetimi soruşturması: Cinayet dahil 11 farklı suçla itham edildi

Jair Bolsonaro

20 Ekim 2021 16:34 - AA İdris Sülün
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Senato komitesi tarafından incelenen raporun son taslağı, Devlet Başkanı'nın "şarlatanlık, cinayet ve soykırım da dahil olmak üzere" 11 ayrı suçtan hüküm giymesini tavsiye ediyor.

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Başkan Bolsonaro’nun tabanından olmayan “G7” senatör grubundan 3 komite üyesi, cinayet ve soykırım suçlamalarının eklenmesine karşı çıktı.

Öte yandan 5 senatör de isimleriyle anılmama şartıyla söz konusu rapordaki hassas konuları tartışmayı kabul edeceklerini bildirdi.

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Söz konusu rapor komitede onaylandıktan sona Bolsonaro tarafından atanan başsavcının ofisine gönderilecek. Soruşturma açılması ya da dosyadaki iddiaların araştırılmasına başsavcı karar verecek.

Ülkede komite üyeleri soruşturma yapabiliyor ancak herhangi bir suçlama yetkisine sahip değiller.

Bolsonaro, suçlamaları reddetti

Bolsonaro, Kovid-19 salgınıyla mücadelede herhangi bir yanlış yapmadığını ve konunun kendisini sabote etmek için siyasi araç olarak kullanıldığını belirtti.

Devlet Başkanı Bolsonaro, salgını ciddiye almamak, maskelerle ilgili uluslararası sağlık yönergelerini ve virüsü engellemek için uygulanan önlemleri uygulamamak ve aşılama kampanyasını geciktirmekle suçlandı.

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Salgın nedeniyle 600 binden fazla can kaybının yaşandığı ülkede oluşan kamuoyu tepkisinin ardından nisanda konuyla ilgili iddiaların araştırılması için Senato Komitesi oluşturulmuştu.

 

 

Anahtar Kelimeler:

brezilya devlet baskani jair bolsonaro cinayet suc kovid-19

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