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Boris Johnson'ın oğluna 'hayatını kurtaran' doktorların ismi verildi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın yeni doğan oğullarına İngiliz liderin 'hayatını kurtaran" doktorlar ile büyükbabalarının ismi verildi.
Boris Johnson'ın oğluna 'hayatını kurtaran' doktorların ismi verildi
04 Mayıs 2020 15:47 - Euronews
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Symonds, Instagram hesabından "Wilfred Lawrie Nicholas Johnson'ı takdim ediyorum" notuyla oğluyla bir fotoğrafını paylaştı.

Wilfred adının Johnson'ın büyükbabasının, Lawrie adının kendi büyükbabasının adı olduğunu kaydeden 32 yaşındaki Symonds, "Nicholas da geçen ay Boris'in hayatını kurtaran Dr. Nick Price ve Dr. Nick Hart'ın adından geliyor." dedi.

Koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından 27 Nisan'da göreve dönen 55 yaşındaki Johnson, 29 Nisan'da 6. kez baba olmuştu.

Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyordu.

İngiliz Başbakan, 27 Mart'ta Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra semptomlarının ağırlaşması üzerine 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.

9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan ve 12 Nisan'da taburcu edilen Johnson'ın iyileşmesi bir ay sürmüş ve 27 Nisan'da göreve dönmüştü.

Johnson, gördüğü tedaviyle "hayatının kurtulduğunu, bunda hiçbir şüphe olmadığını" söylemişti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus boris johnson nicholas

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