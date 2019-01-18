SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
'Boşaltılan hastanenin tam kapasiteye geçebilmesi için çalışmalar sürüyor'
Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarının yıkılması sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin, ''Devlet kurumlarımız el birliği içinde çalışmalarına devam ediyorlar. Amacımız şu anda yüzde 50 kapasiteyle çalışan hastanemizin tam kapasiteyle çalışır hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın da bir an önce evlerine taşınmalarının sağlanması.'' dedi.
'Boşaltılan hastanenin tam kapasiteye geçebilmesi için çalışmalar sürüyor'
18 Ocak 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dölek, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürü Necmettin Acar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Projeler Müdürü Fatih Duman ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki çalışmaları inceledi. 

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Eyüpsultan Kaymakamı Dölek, yaptığı açıklamada, Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesinde 8 Ocak tarihinde toprak kayması meydana geldiğini hatırlattı. 

Meydana gelen olayda can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Dölek, şöyle konuştu:

''Olaydan sonra büyükşehir belediyemizin teknik ekipleri, bulunduğumuz alanın arka tarafında mevcut kayma olan yerde dolgu çalışmaları yapmaktalar. Bu çalışmalar birkaç gün içerisinde tamamlanacak. Çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyemiz, Eyüpsultan Belediyemiz, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimizin koordineli bir çalışmasıyla sağlamlaştırılmış yeni bir duvar yapılması projelendirilerek çalışılıyor.'' 

Hastanede istinat duvarı çöktü... Hastalar başka hastanelere sevk edildi 

Dölek, kayma meydana gelen alanının üzerindeki 3 apartmanda yaşayan 25 ailenin tedbiren evden çıkarıldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bazı vatandaşlarımız devlet tarafından otele yerleştirilirken bazıları da kendi imkanlarıyla yakınlarının yanında kalıyor. Hem belediyemiz hem kaymakamlığımız tarafından vatandaşlarımıza nakdi yardımlar yapıldı. Çalışmaların bir an önce sonuçlanması için devlet kurumlarımız el birliği içinde çalışmalarına devam ediyorlar. Amacımız şu anda yüzde 50 kapasiteyle çalışan hastanemizin tam kapasiteyle çalışır hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın da bir an önce evlerine taşınmalarının sağlanması. Konu kaymakamlığımız tarafından takip ve koordine edilmekte, devlet kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmakta. Bu esnada hem teknik ekiplere ve anlayış gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.'' 

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin devam ettiğini belirterek,''Birkaç birim hariç şu anda hastane hizmet veriyor. Vatandaşlarımız bunu bilsin.'' diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:

eyupsultan devlet hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlıkta şiddetsosyal medya medya doktorları Bülent Karabulut İnterdisipliner Onkoloji DerneğiKoçak Farma Ender Koçak Zeki Kılıçaslan Ali Alkan Eyüpsultan Devlet Hastanesisağlıkta şiddet Ankara Barosu sağlık personeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cemil Ertürk diz proteziTürkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Uğur Muşabak kalp hastalıkları kemoterapi silikon protez malpraktisKardiyolog endokrinolog basit 7 kural rektör atamalarıNihat Hatipoğlu Osman Selçuk Aldemir Handan İnci Elçi Cumhur Çökmüş Ali Murat Ferman Muhammed Şahin Basel Üniversitesi kanser tedavisiSağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık denetimi başhekim hastane Sağlık Bakanlığı CumhurbaşkanlığıGazze sağlık hizmetleri Eşref el-Kudra Beyt Hanun HastanesiMerkezi Doktorlar Komitesi grev sağlık çalışanı eylem
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.