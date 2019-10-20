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Boşandığı hemşire eşini ve yanındaki doçent doktoru öldürüp, intihar etti
BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi eski eşinin de içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek kurşun yağdırdı. Olayda aracın içinde bulunan eski eşi ve doktor arkadaşı hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen kişi ise aynı silahla intihar etti.
Boşandığı hemşire eşini ve yanındaki doçent doktoru öldürüp, intihar etti
20 Ekim 2019 -
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İSTANBUL-Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin Er, 01 TU 330 plakalı otomobiliyle bir hafta önce boşandığı eski eşi Özlem Er'in yaşadığı sitenin önüne geldi. Burada bir süre bekleyen Sezgin Er, eski eşi  Özlem Er' inde içinde bulunduğu doktor İbrahim Şilfeler'in kullandığı 34 AGL 137  plakalı otomobil sitenin önüne geldiğinde önünü kesti. Yanında bulunan silahla aracından inen Sezgin Er, Özlem Er ve çalıştığı hastaneden arkadaşı olduğu öğrenilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Şilfeler'in bulunduğu araca ateş açtı.  Eski eşi ve doktor arkadaşını ağır yaralayan Er, aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Özlem Er'i çevredeki özel bir hastaneye, İbrahim Şilfeler'i ise Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık ekipleri, Sezgin Er'in ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.  

Polis ekipleri sokak başlarına şerit çekerek her iki araçta detaylı çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Sezgin Er'in cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Olayda hayatını kaybeden doktor İbrahim Şilfeler'in hastaneden arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra hemşire arkadaşı Özlem Er'i eve bıraktığı öğrenildi.

 

"BİR HAFTA ÖNCE BOŞANDIKLARINI DUYDUM"

Site sakini Hayrettin Cantürk "Gece saat 01.00 sıralarında olmuş. Biz duyduğumuzda iki kişi vefat etmişti. Kadıncağızı da hastaneye kaldırmışlar. Tanıdığım bir komşumdu. Kısa süre önce taşınmışlardı binamıza. Sabahları görüşürdük. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Bir hafta önce boşandıklarını duydum" dedi.


 

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, doktor İbrahim Şilfeler'in kullandığı otomobil sitenin önüne geliyor. O sırada Sezgin Er otomobilin yanına yanaşarak araca ateş açıyor. İbrahim Şilfeler ise kullandığı otomobil ile geri giderek kaçmaya çalışıyor. 

 

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR 

Saldırı sonrası hastanelere kaldırılan Özlem Er ile Şilfeler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak sokak başlarına emniyet şeridi çeken polis ekipleri her iki araçta ve çevresinde detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili çevredeki vatandaşlardan bilgi alırken, etrafta da güvenlik kamera çalışması yaptı. Olay yerinde bulunan her iki otomobil de çekici ile otoparka çekildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından düzenlediği saldırı sonrası intihar ederek hayatına son veren Sezgin Er'in cansız bedeni ise cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. 

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