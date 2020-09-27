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Botoks sonrası ölümüle ilgili teslim olan doktor, tutuklandı
Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili teslim olan doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Botoks sonrası ölümüle ilgili teslim olan doktor, tutuklandı
27 Eylül 2020 22:07 -
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, geçirdiği botoks operasyonu sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve İzmir'de teslim olan pratisyen doktor, çıkarıldığı mahkemede, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla verdiği ifadenin ardından tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde bir rezidans dairesinde yaşanmıştı. Kübra Boyraz (38) kalça botoksu yaptırdıktan sonra sözde klinikte fenalaşmış, klinik çalışanları tarafından evine bırakılmıştı. Boyraz ailesi tarafından hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya karıştığı belirtilen şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Erdal D. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, serbest bırakıldıktan sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan doktor Öner Ö., avukatıyla birlikte Karşıyaka Merkez Polis Amirliğine giderek polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Öner Ö.'nün, adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Öner Ö., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:

kubra boyraz botoks

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