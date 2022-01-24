Böyle şikayete böyle savunma!

MEDİMAGAZİN - Ağır iş yükünün yanı sıra sağlıkta şiddet gibi zorluklarla karşı karşıya kalan hekimler bu sorunların yanında bir de SABİM ve CİMER gibi mecralar üzerinden gelen ve aslı olmayan şikayet ve soruşturmalarla uğraşmaya devam ediyor. Gereksiz şikayetlerle uğraşan hekimlerin bir de bu şikayetlere savunma vermeleri bekleniyor. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir hekim, tedaviyi reddeden ve klinik kurallarına uymayan bir hasta yakınından gelen şikayete yönelik yazdığı savunmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Dikilitaş'ın “Bu meslek hiç bu kadar itibarsız olmamıştı” sözleriyle yaptığı paylaşımda, savunmasında şu ifadelere yer verdiği görüldü:

“Klinik kurallarına uymamak konusunda ısrarla direnen, hastasına uygulanması gereken hayati tedavileri reddeden kişinin hakkımda vermiş olduğu mesnetsiz, iftira içeren şikayet dilekçesi hakkında bırakın savunmayı açıklama dahi yapmayı da, her geçen gün artan şiddet olayları karşısında bizleri savunmasız, her aklına gelenin yapmış olduğu şikayet karşısında savunma yapmak zorunda bırakan sistemi de hekimlik mesleğinin onurunu ve saygınlığını korumak adına reddediyorum. Konu hakkında bilgi sahibi olunmak isteniyorsa aramızdaki diyaloğa şahitlik eden medikal onkoloji servisinde o tarihte görevli asistan doktorların ve servisten sorumlu hemşirenin bilgilerine başvurulabilir ayrıca hastanın epikrizi incelenebilir.”