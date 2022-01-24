Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle şikayete böyle savunma!
Bir hekim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine gelen şikayete yönelik kaleme aldığı savunmayı paylaştı. Hekim savunmasında "Her aklına gelenin yapmış olduğu şikayet karşısında savunma yapmak zorunda bırakan sistemi de hekimlik mesleğinin onurunu ve saygınlığını korumak adına reddediyorum" ifadelerini kullandı.
Böyle şikayete böyle savunma!
24 Ocak 2022 16:00 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN - Ağır iş yükünün yanı sıra sağlıkta şiddet gibi zorluklarla karşı karşıya kalan hekimler bu sorunların yanında bir de SABİM ve CİMER gibi mecralar üzerinden gelen ve aslı olmayan şikayet ve soruşturmalarla uğraşmaya devam ediyor. Gereksiz şikayetlerle uğraşan hekimlerin bir de bu şikayetlere savunma vermeleri bekleniyor. İnönü Üniversitesi  Tıp Fakültesi'nden bir hekim, tedaviyi reddeden ve klinik kurallarına uymayan bir hasta yakınından gelen şikayete yönelik yazdığı savunmayı sosyal medya hesabından paylaştı. 

Köklü üniversite hastanesindeki son onkoloji uzmanı da istifa etti: Özele geçiyorlar!

Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Dikilitaş'ın “Bu meslek hiç bu kadar itibarsız olmamıştı” sözleriyle yaptığı paylaşımda, savunmasında şu ifadelere yer verdiği görüldü:

“Klinik kurallarına uymamak konusunda ısrarla direnen, hastasına uygulanması gereken hayati tedavileri reddeden kişinin hakkımda vermiş olduğu mesnetsiz, iftira içeren şikayet dilekçesi hakkında bırakın savunmayı açıklama dahi yapmayı da, her geçen gün artan şiddet olayları karşısında bizleri savunmasız, her aklına gelenin yapmış olduğu şikayet karşısında savunma yapmak zorunda bırakan sistemi de hekimlik mesleğinin onurunu ve saygınlığını korumak adına reddediyorum. Konu hakkında bilgi sahibi olunmak isteniyorsa aramızdaki diyaloğa şahitlik eden medikal onkoloji servisinde o tarihte görevli asistan doktorların ve servisten sorumlu hemşirenin bilgilerine başvurulabilir ayrıca hastanın epikrizi incelenebilir.”

Anahtar Kelimeler:

sikayet savunma hekim doktor sabim cimer asilsiz sikayet

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
36
1) Tecrübe Konuşuyor (Senin Dosyayı İyice Kabarıyor)
24.01.2022 17:02:59
Bende böyle cevaplar veriyordum...10 disiplin cezası (6 uyarı + 4 kınama ) ...eee artık dayanmayınca bastım istifayı....


Oooo birde gazeteye olayı vermişsin...
Müfettişinde eli çok kolay artık...

Benden bir tane daha varmış...

İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.