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Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi kampüsüne taşınacak
Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüs yerleşkesinde yapımı tamamlanan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve Araştırma Uygulama Hastanesi, 11 Haziran Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi kampüsüne taşınacak
04 Haziran 2018 -
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Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mesut Sipahi yaptığı açıklamada Yozgat merkezde hizmet veren Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 11 Haziran Pazartesi gününden itibaren Erdoğan Akdağ Kampüsü yerleşkesinde inşa edilen yeni Tıp Fakültesi ve Morfoloji binasında hizmet vereceğini söyledi. 
Başhekim Sipahi, “Hastanemizin kampüse taşınmasından dolayı poliklinik ve acil servis hizmetlerinin 06 -10 Haziran tarihleri arasında hizmet vermeyecek. 210 servis yataklı, 50 yoğun bakım yataklı ve 9 ameliyathanenin bulunduğu yeni hastanemizde modern tıbbın tüm imkânlarını kullanarak halkımızı kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:

bozok universitesi tip fakultesi mesut sipahi

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