Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi kampüsüne taşınacak

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mesut Sipahi yaptığı açıklamada Yozgat merkezde hizmet veren Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 11 Haziran Pazartesi gününden itibaren Erdoğan Akdağ Kampüsü yerleşkesinde inşa edilen yeni Tıp Fakültesi ve Morfoloji binasında hizmet vereceğini söyledi.

Başhekim Sipahi, “Hastanemizin kampüse taşınmasından dolayı poliklinik ve acil servis hizmetlerinin 06 -10 Haziran tarihleri arasında hizmet vermeyecek. 210 servis yataklı, 50 yoğun bakım yataklı ve 9 ameliyathanenin bulunduğu yeni hastanemizde modern tıbbın tüm imkânlarını kullanarak halkımızı kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.