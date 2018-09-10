Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde 16 akademik kadro için öğretim üyesi ilanı açıldı

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olmak.

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olup, Bilim Kurgu Sineması alanında çalışması bulunmak.

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında doktora yapmış olmak.

Kronik total oklüzyon hastalarında ve koroner anjiyoplasti sonrası restenoz üzerine hematolojik parametrelerin etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

Patoloji

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