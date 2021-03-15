Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Brexit sonrası AB'de COVID çatlağı: Frexit geliyor!
Fransa’nın prestijli gazetesi Le Figaro yazarı Laurent Herble, koronavirüs (COVID-19) sürecinde Avrupa Birliği'nin (AB) yetersiz ve işlevsiz kaldığını ifade ederek, " Birlik salgınla mücadelede rolünü üstlenmedi. Paris de AB'yi terk edebilir" dedi
Brexit sonrası AB'de COVID çatlağı: Frexit geliyor!
15 Mart 2021 11:14 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dünyanın bir çok ülkesi koronavirüs (COVID-19) salgını karşından kayıplar yanısıra ağır sınav verdi. Fransa’nın en çok okunan gazetelerinden Le Figaro’da, Laurent Herble imzasıyla yayınlanan “Avrupa Birliği’nde sonun başlangıcı mı?” başlıklı makalede, birliğin koronavirüs karşısında kaldığı çaresizliğe değindi. Makalede AB’nin koronavirüs salgınında rolünü tam olarak üstlenemediği ve yetersiz kaldığı ifade edildi. Herble, yazısında Fransa’nın da İngiltere gibi AB’den ayrılabileceğini ifade ederek, ‘Frexit’ benzetmesini kullandı.

“AB, BİZİ FELÇ EDEN, UYUMSUZ BİR YAPIDIR”

Herble, AB’nin özellikle salgının yarattığı ekonomik sorunlarda da yetersiz kaldığını ifade ederek, “Avrupa Birliği bizi mali, ekonomik veya tıbbi krizlerden koruyamadı. AB, bizi felç eden, dikkati dağıtan ve bizi korumak için hiçbir şey yapmayan ve uyumsuz bir bürokratik yapıdır” eleştirisinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

frexit covid-19 koronavirus avrupa birligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.