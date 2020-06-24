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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun maske kullanması için mahkeme kararı çıkarıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da Federal Mahkeme, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun halka açık alanlarda maske kullanmasına hükmetti.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun maske kullanması için mahkeme kararı çıkarıldı
24 Haziran 2020 09:48 - AA
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da Federal Mahkeme, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun halka açık alanlarda maske kullanmasına, aksi takdirde cezalandırılmasına hükmetti.

Brezilya basınında çıkan habere göre, başkent Brasilia'da 9. Federal Mahkeme Hakimi Renato Borelli, Bolsonaro ve korumalarının başkentte topluma açık alanlarda zorunlu olarak maske kullanmaları gerektiğine; aksi takdirde günlük 2 bin Brezilya reali (yaklaşık 500 dolar) para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ülkedeki tüm kurallara uyma zorunluluğu bulunan Bolsonaro'nun, maske kullanmayı reddettiği belirtilen kararda, "Google'da yapılacak basit bir sorgulama ile Jair Bolsonaro'nun başkent bölgesinde maske kullanmadığı sayısız görüntüye erişmek yeterli." ifadesi kullanıldı.

Brasilia'da kamuya açık alanlarda 30 Nisan'dan bu yana maske kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Bolsonaro, ülkesinde salgının baş göstermesinden bu yana maske kullanmadan birçok kez yandaşlarının düzenlediği gösterilere katılıp işletmeleri ziyaret etmişti.

Başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro, salgın karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmiş, salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda sağlık bakanı iki kez değiştirilmişti.

Latin Amerika'nın en büyük ülkesi olup nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya'da, Kovid-19 salgınında 52 bin 645 kişi öldü, vaka sayısı ise 1 milyon 145 bin 906 olarak kayda geçti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 jair bolsonaro maske

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