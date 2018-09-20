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Brezilya kızamıkla mücadele ediyor...Binlerce vaka 9 ölü!
Brezilya’da korkutan bir kızamık salgını başladı. Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede hastalık nedeniyle bin 735 vaka teyit edildi. 9 kişinin kızamık yüzünden öldüğü doğrulandı. 7 bin 812 hasta üzerinde kızamık taraması yapıldığı açıklandı. Amazonas ve Roraima eyaletlerinde ortaya çıkan salgınla ilgili olarak yapılan açıklamada, 4 ölümün Roraima'da (3 yabancı ve 1 Brezilyalı), 4 ölümün Amazonas'da (4 Brezilyalı. 2’si Manaus ve 2’si Autazes kentlerinde), 1 ölümün de Par'da (Venezuelalı) olduğu duyuruldu.
Brezilya kızamıkla mücadele ediyor...Binlerce vaka 9 ölü!
20 Eylül 2018 - İHA
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Brezilya’da Kızamık Aşısı Ulusal Kampanyası 14 Eylül’de sona erdi. 1 ila 5 yaş arası çocukların yüzde 95'inden fazlası aşılandı. Buna rağmen hastalığa karşı aşılar yıl boyunca Birleşik Sağlık Sisteminde (SUS) bulunacak. Bu arada Manaus’ta kızamık yüzünden ölen kişiyle ilgili çok vahim bir iddia ortaya atıldı. Globo TV, Bahia Eyaletine çalışmak için gelen 38 yaşındaki bir kişinin hastalığın belirtileri nedeniyle hastaneye yatırıldığını iddia etti. Bu kişinin daha sonra tedavi edildiği gerekçesiyle taburcu edildiği ama öldüğü belirtildi. O kişiyle temas kuran 400’den fazla kişinin kontaminasyondan kaçmak için aşılandığı duyuruldu. 
Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da 2018'in ilk altı ayında kızamık vakalarının son yılların en yüksek sayısına ulaşarak 41 bin olduğunu açıklamıştı. 

Anahtar Kelimeler:

kizamik brezilya birlesik saglik sistemi

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