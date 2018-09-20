Brezilya kızamıkla mücadele ediyor...Binlerce vaka 9 ölü!

Brezilya’da Kızamık Aşısı Ulusal Kampanyası 14 Eylül’de sona erdi. 1 ila 5 yaş arası çocukların yüzde 95'inden fazlası aşılandı. Buna rağmen hastalığa karşı aşılar yıl boyunca Birleşik Sağlık Sisteminde (SUS) bulunacak. Bu arada Manaus’ta kızamık yüzünden ölen kişiyle ilgili çok vahim bir iddia ortaya atıldı. Globo TV, Bahia Eyaletine çalışmak için gelen 38 yaşındaki bir kişinin hastalığın belirtileri nedeniyle hastaneye yatırıldığını iddia etti. Bu kişinin daha sonra tedavi edildiği gerekçesiyle taburcu edildiği ama öldüğü belirtildi. O kişiyle temas kuran 400’den fazla kişinin kontaminasyondan kaçmak için aşılandığı duyuruldu.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da 2018'in ilk altı ayında kızamık vakalarının son yılların en yüksek sayısına ulaşarak 41 bin olduğunu açıklamıştı.